Alcanza Coahuila cifra récord en turismo: 6 mil 400 mdp de derrama económica en 2025

TORREÓN, COAH.- Al cierre del presente año, Coahuila consolida su posición como destino clave al registrar una derrama económica superior a los 6 mil 400 millones de pesos.

Así lo informó Cristina Amezcua, secretaria de Turismo estatal, quien subrayó que esta cifra histórica sienta las bases para una ambiciosa agenda de eventos en todas las regiones del Estado durante el próximo ciclo.

La titular de la dependencia calificó el balance anual como “totalmente positivo”.

Atribuyó este éxito a la gran convocatoria de eventos de talla internacional, tales como el Festival de Rodeo en Saltillo, las competencias deportivas en Torreón, la emblemática carrera Coahuila 1000 y el constante flujo de visitantes hacia los Pueblos Mágicos.

Amezcua destacó que, con esta inercia financiera 2026 se perfila como un periodo estratégico: “Estamos cerrando un año excepcional para la entidad; ahora nos enfocamos en aprovechar la proyección del Mundial de Futbol y fortalecer el turismo en nuestros Pueblos Mágicos”.

Finalmente, adelantó que bajo en breve se anunciará el calendario de actividades para el primer trimestre del próximo año.