Saltillo se prepara para sumarse formalmente a la Copa Mundial de Fútbol 2026
La Junta de Gobierno del IMCFD aprobó por unanimidad que se firmen convenios con la OCV y el Club Rayados para involucrar formalmente a Saltillo en estas actividades
La Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD) aprobó por unanimidad que este organismo firme convenios de colaboración con la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) y con el Club de Fútbol Rayados, con el objetivo de que Saltillo participe de manera formal en actividades vinculadas a la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Durante la reunión de trabajo, el alcalde Javier Díaz González destacó la relevancia del evento como uno de los más importantes a nivel internacional y subrayó la necesidad de que la ciudad se involucre, considerando que Monterrey será una de las sedes del torneo.
“Las firmas de estos convenios nos brindan la oportunidad de sumarnos y aprovechar la ola mundialista que viviremos el próximo año. Es trascendental que Saltillo se haga presente en este magno evento, tanto por los beneficios en el ámbito deportivo, como por la derrama económica que se espera”, afirmó el edil.
Durante la sesión se explicó que el Club Rayados A.C. posee los derechos exclusivos para la organización, promoción y difusión del Mundial de la FIFA 2026 en Monterrey, lo que hace indispensable que el Gobierno Municipal de Saltillo firme el convenio correspondiente. Esto permitirá a la ciudad participar en eventos relacionados con el torneo, incluyendo la “Expo 2026 Punto de Encuentro Mundial” y otros beneficios asociados al campeonato.
El alcalde mencionó que, debido a la cercanía en fechas, las actividades del Mundial se vincularán con el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, lo que permitirá organizar eventos y actividades complementarias, promoviendo tanto la cultura como el deporte en la región. Además, se busca firmar un convenio con el Gobierno de Monterrey para fortalecer alianzas estratégicas de cara al desarrollo del Mundial y garantizar una coordinación más efectiva en la logística y promoción de los eventos.
Por su parte, el director del IMCFD, Edgar Omar Puentes Montes, explicó que la colaboración con la OCV permitirá la transferencia de recursos que se utilizarán para impulsar la participación de Saltillo en estas actividades. Según estimaciones, y dependiendo de los partidos que se jueguen en Monterrey, se espera que la región sureste de Coahuila reciba entre 350 mil y 600 mil personas, incluyendo aficionados, miembros del staff y prensa internacional.
“Lo anterior tiene como propósito fortalecer la imagen de nuestra ciudad, impulsar su desarrollo económico y fomentar su participación en este evento de carácter e interés internacional”, comentó el funcionario.
Durante la sesión, se señaló que la derrama económica generada antes y durante el Mundial beneficiará a hoteles, restaurantes, museos y otros atractivos turísticos, consolidando a la ciudad como un referente regional en materia deportiva y cultural.
Con estas acciones, Saltillo se posiciona como un actor activo en la preparación del Mundial 2026, aprovechando la cercanía geográfica con Monterrey y asegurando que la ciudad sea parte de un evento de gran relevancia internacional, generando oportunidades para el turismo, la economía local y la promoción cultural.