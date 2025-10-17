Saltillo se prepara para sumarse formalmente a la Copa Mundial de Fútbol 2026

La Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD) aprobó por unanimidad que este organismo firme convenios de colaboración con la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) y con el Club de Fútbol Rayados, con el objetivo de que Saltillo participe de manera formal en actividades vinculadas a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Durante la reunión de trabajo, el alcalde Javier Díaz González destacó la relevancia del evento como uno de los más importantes a nivel internacional y subrayó la necesidad de que la ciudad se involucre, considerando que Monterrey será una de las sedes del torneo.

“Las firmas de estos convenios nos brindan la oportunidad de sumarnos y aprovechar la ola mundialista que viviremos el próximo año. Es trascendental que Saltillo se haga presente en este magno evento, tanto por los beneficios en el ámbito deportivo, como por la derrama económica que se espera”, afirmó el edil.

Durante la sesión se explicó que el Club Rayados A.C. posee los derechos exclusivos para la organización, promoción y difusión del Mundial de la FIFA 2026 en Monterrey, lo que hace indispensable que el Gobierno Municipal de Saltillo firme el convenio correspondiente. Esto permitirá a la ciudad participar en eventos relacionados con el torneo, incluyendo la “Expo 2026 Punto de Encuentro Mundial” y otros beneficios asociados al campeonato.