Alerta meteorológica en La Laguna: prevén hasta 42°C y fuertes ráfagas de viento

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Alerta meteorológica en La Laguna: prevén hasta 42°C y fuertes ráfagas de viento
    La Conagua advirtió que la región lagunera podría registrar temperaturas atípicas para esta temporada de mayo. ARCHIVO

Especialistas advierten condiciones atípicas para mayo ante la posible llegada de una ola de calor

TORREÓN, COAH.- Un martes de calor sofocante y fuertes vientos se prevé para la Comarca Lagunera, según el reporte emitido por la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional y el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte. Este panorama es resultado de diversos sistemas atmosféricos que interactúan actualmente sobre el norte del país.

El informe técnico detalla que una línea seca, ubicada al oriente de Coahuila y con extensión hacia Veracruz, está provocando vientos procedentes del sur en el sector norte de México, afectando directamente a la región lagunera.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/clausuran-finca-en-torreon-tras-detectar-a-menores-ingiriendo-alcohol-CC20776613

A este fenómeno se suma un flujo constante de humedad en las capas medias y superiores de la atmósfera, impulsado desde el Océano Pacífico.

Las proyecciones para las próximas horas contemplan un cielo de parcial a medio nublado y descartan por completo la posibilidad de precipitaciones. Durante la tarde se esperan vientos del suroeste con velocidades constantes de hasta 35 kilómetros por hora, además de ráfagas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

En el apartado térmico, se estima que la temperatura máxima llegue a los 42 grados centígrados.

Especialistas advirtieron que la zona lagunera se encuentra a las puertas de una ola de calor, tomando en cuenta que durante mayo se considera atípico cualquier registro que supere los 41.4 grados centígrados.

Además, señalaron que un sistema anticiclónico posicionado en los niveles medios de la atmósfera, a unos cinco kilómetros de altura, está actuando como una especie de tapa que retiene el calor sobre la superficie y provoca el incremento en las temperaturas.

Ante este escenario, la Conagua exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil para reducir riesgos relacionados con las altas temperaturas y las condiciones de viento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alerta
Clima
Ola De Calor

Localizaciones


Torreón
Región Laguna

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum, en problemas

Sheinbaum, en problemas
true

Inzunza, el rey de Sinaloa
true

POLITICÓN: Morenistas laguneros alistan desbandada al PRI ante nepotismo
Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, recalcó lo positivo de las mayores ventas por el uso de las utilidades de la clase trabajadora.

Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo reportan mayor actividad por depósito de utilidades
Entre las características proporcionadas para su identificación se encuentran una estatura aproximada de 1.62 metros, peso de 70 kilogramos y cabello mediano color castaño oscuro, además de la ropa que vestía al momento de desaparecer.

Buscan a adolescente desaparecido en Saltillo; fue visto por última vez en Topo Chico
Un árbol de gran tamaño permanece sobre el techo de dos aulas después de caer durante el fin de semana, provocando daños materiales y aumentando la preocupación de la comunidad educativa por la seguridad de los estudiantes.

Saltillo: cierran primaria Manuel Acuña ante falta de atención a riesgos en el plantel
Donald Trump y Xi Jinping durante el cierre de su cumbre del viernes en Pekín, un encuentro que analistas consideran que ha servido para “educar” al presidente estadounidense sobre la cuestión de Taiwán.

La táctica de Trump sobre Taiwán ya es un regalo para China
El paisaje de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de marzo de 2026, con el Burj Khalifa en el centro.

¿Cómo la guerra con Irán pone a prueba la economía de Emiratos y su imagen de refugio en Medio Oriente?