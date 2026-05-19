Alerta meteorológica en La Laguna: prevén hasta 42°C y fuertes ráfagas de viento

El informe técnico detalla que una línea seca, ubicada al oriente de Coahuila y con extensión hacia Veracruz, está provocando vientos procedentes del sur en el sector norte de México, afectando directamente a la región lagunera.

TORREÓN, COAH.- Un martes de calor sofocante y fuertes vientos se prevé para la Comarca Lagunera , según el reporte emitido por la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional y el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte. Este panorama es resultado de diversos sistemas atmosféricos que interactúan actualmente sobre el norte del país.

A este fenómeno se suma un flujo constante de humedad en las capas medias y superiores de la atmósfera, impulsado desde el Océano Pacífico.

Las proyecciones para las próximas horas contemplan un cielo de parcial a medio nublado y descartan por completo la posibilidad de precipitaciones. Durante la tarde se esperan vientos del suroeste con velocidades constantes de hasta 35 kilómetros por hora, además de ráfagas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

En el apartado térmico, se estima que la temperatura máxima llegue a los 42 grados centígrados.

Especialistas advirtieron que la zona lagunera se encuentra a las puertas de una ola de calor, tomando en cuenta que durante mayo se considera atípico cualquier registro que supere los 41.4 grados centígrados.

Además, señalaron que un sistema anticiclónico posicionado en los niveles medios de la atmósfera, a unos cinco kilómetros de altura, está actuando como una especie de tapa que retiene el calor sobre la superficie y provoca el incremento en las temperaturas.

Ante este escenario, la Conagua exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil para reducir riesgos relacionados con las altas temperaturas y las condiciones de viento.