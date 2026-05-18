Clausuran finca en Torreón tras detectar a menores ingiriendo alcohol

El operativo se derivó de una denuncia vecinal atendida por la corporación municipal, en la que se alertaba sobre una fiesta donde presuntamente se cometían diversas faltas al reglamento dentro del establecimiento recreativo.

TORREÓN, COAH.- Personal de la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón procedió a la clausura de una quinta ubicada en el sector Paraíso del Nazas, tras confirmar múltiples irregularidades durante un festejo privado, entre ellas la presencia de adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas.

Al arribar al inmueble, los inspectores corroboraron el reporte al detectar que varios menores de edad participaban activamente en el consumo de alcohol.

Durante la revisión correspondiente, las autoridades confirmaron además que el lugar carecía de las licencias y permisos obligatorios para operar este tipo de eventos, así como otras deficiencias operativas relacionadas con la organización del festejo.

Ante esta situación, se ordenó la suspensión inmediata de la reunión y se coordinó el desalojo de los asistentes de manera ordenada y sin incidentes.

Posteriormente, el personal de Inspección colocó los sellos de clausura, elaboró el acta de infracción correspondiente y determinó las sanciones económicas conforme a los reglamentos municipales.

Representantes del Ayuntamiento de Torreón señalaron que continuarán reforzando los operativos de supervisión en este tipo de establecimientos para salvaguardar la integridad de adolescentes y jóvenes, además de exhortar a propietarios de quintas y padres de familia a respetar la normatividad vigente.