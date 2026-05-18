Clausuran finca en Torreón tras detectar a menores ingiriendo alcohol

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Torreón
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    Clausuran finca en Torreón tras detectar a menores ingiriendo alcohol
    Inspectores municipales colocaron sellos de clausura en una quinta de Torreón luego de detectar consumo de alcohol entre menores de edad. SANDRA GÓMEZ

Autoridades municipales clausuraron una quinta en el sector Paraíso del Nazas tras detectar menores consumiendo alcohol y diversas irregularidades administrativas durante una fiesta privada

TORREÓN, COAH.- Personal de la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón procedió a la clausura de una quinta ubicada en el sector Paraíso del Nazas, tras confirmar múltiples irregularidades durante un festejo privado, entre ellas la presencia de adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas.

El operativo se derivó de una denuncia vecinal atendida por la corporación municipal, en la que se alertaba sobre una fiesta donde presuntamente se cometían diversas faltas al reglamento dentro del establecimiento recreativo.

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Al arribar al inmueble, los inspectores corroboraron el reporte al detectar que varios menores de edad participaban activamente en el consumo de alcohol.

Durante la revisión correspondiente, las autoridades confirmaron además que el lugar carecía de las licencias y permisos obligatorios para operar este tipo de eventos, así como otras deficiencias operativas relacionadas con la organización del festejo.

Ante esta situación, se ordenó la suspensión inmediata de la reunión y se coordinó el desalojo de los asistentes de manera ordenada y sin incidentes.

Posteriormente, el personal de Inspección colocó los sellos de clausura, elaboró el acta de infracción correspondiente y determinó las sanciones económicas conforme a los reglamentos municipales.

Representantes del Ayuntamiento de Torreón señalaron que continuarán reforzando los operativos de supervisión en este tipo de establecimientos para salvaguardar la integridad de adolescentes y jóvenes, además de exhortar a propietarios de quintas y padres de familia a respetar la normatividad vigente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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