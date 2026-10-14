Alexis, víctima del ataque en secundaria de Torreón, es dado de alta del hospital

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    Alexis, víctima del ataque en secundaria de Torreón, es dado de alta del hospital
    Alexis salió del Sanatorio Español, de Torréon, la tarde del martes 13 de octubre. El estudiante continuará con revisiones médicas durante su recuperación. CORTESÍA

El adolescente abandonó el Sanatorio Español este martes, después de presentar una evolución favorable a pesar de la gravedad de sus heridas

TORREÓN, COAH.— Alexis, estudiante de 13 años que resultó gravemente herido durante el ataque a la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, salió del hospital este martes, después de presentar una evolución favorable que permitió continuar su recuperación fuera del nosocomio.

Flor Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna, confirmó el alta del adolescente, quien permanecía en el Sanatorio Español desde la agresión registrada el jueves 1 de octubre.

La salida marca una nueva etapa en su atención. Alexis continuará con revisiones médicas y estudios especializados para evaluar su capacidad visual, además del seguimiento por las lesiones sufridas durante el ataque.

Uno de los avances más importantes fue la reconstrucción de su mano izquierda. La intervención concluyó alrededor de la medianoche entre el 4 y el 5 de octubre, tras varias horas de trabajo quirúrgico. Rentería informó entonces que el procedimiento había terminado sin contratiempos y permitió conservar la extremidad.

Durante su hospitalización, el estudiante requirió cuidados especializados y apoyo respiratorio. Conforme mejoró su condición, los médicos retiraron ese soporte y posteriormente determinaron que podía abandonar el hospital.

El profesor Ricardo Quintanar Ruiz también presenta una evolución favorable y fue trasladado al área de hospitalización general. El docente continúa bajo atención médica, mientras el director del plantel, Gerardo Villarreal, recibió el alta previamente.

El ataque provocó la muerte de la subdirectora y dejó varias personas lesionadas. Por estos hechos, Carlos “N” y David “N” fueron vinculados a proceso el 4 de octubre; la investigación complementaria tiene como plazo el 4 de abril de 2027.

Además de la atención hospitalaria, las autoridades educativas anunciaron acompañamiento psicológico para alumnos, docentes y personal administrativo, mediante especialistas de Inspira y del sector salud.

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Antonio Santos

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