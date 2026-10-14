Afirma CIESA depositar garantía para comprar AHMSA; no hay confirmación del juzgado

La empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) informó anoche que había depositado la garantía de seriedad para la compra de Altos Hornos de México; sin embargo, nadie confirmó que se hubiera realizado el depósito de 56 millones de dólares. “Hemos cumplido nuestro compromiso: la garantía de seriedad correspondiente al procedimiento de adquisición ha sido pagada. Este paso representa un avance fundamental para dar continuidad al proyecto de recuperación de AHMSA y MINOSA, con la firme convicción de que los trabajadores y sus familias deben ser la primera prioridad”, dijo la empresa a través de un comunicado que fue difundido en redes sociales.

Sin embargo, hasta el último minuto de ayer no se había confirmado el depósito de los 56 millones de dólares. Fuentes cercanas a AHMSA dieron a conocer que no se había recibido información del juzgado. Horas antes del vencimiento, Víctor Manuel Aguilera Gómez, síndico de la quiebra de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), señaló a VANGUARDIA que no tenía novedades sobre el procedimiento, luego de que esta casa editora lo contactara para conocer los avances en el pago.

El plazo otorgado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles a Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) venció a las 23:59 horas, sin que hasta el cierre de esta edición se informara oficialmente sobre el cumplimiento de este requisito. La garantía ascendía a 56 millones 368 mil 903 dólares, equivalentes al cinco por ciento de la oferta presentada por el empresario José Arturo Domínguez Arteaga, representante de CIESA, quien manifestó su intención de adquirir la siderúrgica por mil 400 millones de dólares.

La propuesta se presentó durante la subasta celebrada el pasado 25 de septiembre ante el Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México. En ese proceso, el empresario generó expectativas entre los extrabajadores de la acerera al asegurar públicamente que compraría AHMSA, la pondría nuevamente en operación y la haría 12 veces más grande de lo que fue. Sin embargo, para avanzar en el procedimiento era indispensable cubrir la garantía dentro del plazo establecido, cuya fecha límite quedó fijada para este martes 13 de octubre a las 23:59 horas.

Lo de AHMSA es ya, una mentada de madre. Literal.Mi colaboración de esta semana para @vanguardiamx #Lean #Comenten #Compartan https://t.co/Kluwd76YHE — Carlos Alberto Arredondo Sibaja (@sibaja3) October 10, 2026

En el transcurso del día, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se había referido a la fecha límite como una oportunidad para avanzar hacia una posible solución para la siderúrgica. Incluso, calificó la eventual concreción del depósito como una de las mejores noticias que podría recibir durante su administración. “Los mejores deseos, sería una de las mejores noticias, yo creo que del sexenio”, expresó el mandatario estatal, quien señaló que esperaría hasta el último momento para conocer el desenlace del procedimiento.

Jiménez Salinas también advirtió que, si el pago no se concretaba, surgirían nuevos cuestionamientos sobre el proceso. “Si no sucede, ahora sí que va a haber muchos temas de qué platicar”, manifestó.