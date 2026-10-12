Conoce los detalles de los estacionamientos y del transporte al Rodeo Saltillo

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    Conoce los detalles de los estacionamientos y del transporte al Rodeo Saltillo
    Habrá al menos cinco estacionamientos gratuitos para los visitantes al rodeo. ESPECIAL

El estacionamiento tradicional de la Feria de Saltillo seguirá funcionando, pero será operado por el DIF Municipal

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, Víctor de la Rosa, dio a conocer mayores detalles sobre las opciones de transporte que estarán disponibles para el traslado a la sede del Rodeo Saltillo que dará inicio este jueves.

De acuerdo con el director, con el fin de ampliar las posibilidades para que los saltillenses acudan al evento, la ruta Oriente-Poniente y Poniente-Oriente del sistema de transporte Aquí Vamos Gratis, se ampliarán una hora de su horario habitual.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/anuncian-ruta-gratuita-de-transporte-vamos-para-el-rodeo-saltillo-y-ajustes-viales-por-el-evento-DO24084513

Durante el jueves 15 y el viernes 16, la ruta en ambos sentidos, concluirá sus trayectos en punto de las 11:30 de la noche, mientras que el sábado 17, el horario de la ruta concluirá a las 10:30, y el domingo (que habitualmente concluye a las 8:30), la ampliación será de dos horas para acabar también a las 10:30 de la noche.

Aclaró que este plan será definitivo para esos horarios y no habrá sistema para las personas que regresen más tarde.

$!Estacionamientos habilitados.
Estacionamientos habilitados.

En cuanto a los estacionamientos para las personas que acudan en vehículo, mencionó que el predio que tradicionalmente fungía como estacionamiento de la Feria de Saltillo ubicado de frente sobre el bulevar Rodeo Saltillo, seguirá funcionando pero este será operado por el DIF Municipal y tendrá un costo.

Además de ello, habrá por lo menos cinco predios que funcionarán como estacionamiento gratuito los cuatro días y que operarán hasta el final del evento con un sistema de transporte interno también gratuito y rotulado, que traslade a los asistentes.

Uno de los estacionamientos habilitados, será el Centro de Gobierno, ubicado sobre el bulevar Rodeo saltillo y Fundadores, y otros dos sobre los camellones de las oficinas regionales federales de la Secretaría de Agricultura que anteriormente era Sagarpa, así como en Ciudad Judicial tanto al interior, como al exterior sobre el costado incorporación del bulevar Fundadores.

Además, habrá otro estacionamiento sobre el bulevar fundadores en la lateral que comunica hacia la carretera a Arteaga de frente al Centro de Gobierno, y uno más que estará en la salida de la colonia Misión Cerritos, de frente a la Universidad de Durango.

Detalló que el sistema interno de camiones que se pondrá en marcha para trasladar a las personas desde el estacionamiento hasta la entrada del evento será gratuito y se planea que tenga intervalos de cinco minutos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/habilitaran-predios-cercanos-como-estacionamiento-para-el-rodeo-saltillo-BO24087897

Agregó, que este sistema de transporte se empezarán a habilitar una vez que empiece el flujo de llegada de los vehículos que se calcula que para los que están más lejanos, empiece a partir de las primeras horas de la noche, y dejará de funcionar hasta el término del evento para regresar a las personas a sus vehículos.

“Queremos que la población esté muy atenta. Habrá elementos de Policía de Tránsito Municipal y Estatal para dar información a los automovilistas. Si bien, habrá un flujo vehicular intenso, serán solo cuatro días. Estaremos trabajando para que la circulación quede de la manera más fluida posible”, agregó.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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