El papa León está recuperándose y ya come tras cirugía por cáncer, dicen sus médicos

Sus dos médicos, el doctor Luigi Carbone y el cirujano torácico Stefano Margaritora, proporcionaron la actualización. Los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una recuperación postoperatoria normal, con niveles dentro de la norma, dijeron.

El papa León XIV está comiendo con regularidad y comenzó a caminar y a hacer ejercicios respiratorios el miércoles, y sus pruebas postoperatorias son normales tras la cirugía para extirpar una masa cancerosa de su pulmón, informó el Vaticano .

“El Santo Padre se sometió a fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar en su habitación. Reanudó su dieta habitual y desayunó y almorzó”, informaron. “La recuperación está procediendo según lo previsto”.

La cirugía del martes mostró que el papa de 71 años tiene el tipo más común de cáncer de pulmón, conocido como adenocarcinoma. Expertos dijeron que se necesitan más pruebas para saber si la enfermedad se propagó y si se necesita más tratamiento, pero esos resultados de las pruebas aún no estaban disponibles el miércoles.

La revelación —a las pocas horas de una operación que fue anunciada por el propio León— ofreció más pruebas de que el pontífice estadounidense está adoptando un nuevo enfoque para comunicar sobre su salud.

Los médicos estaban esperando los resultados de otras pruebas antes de decidir un curso de tratamiento, dijo el Vaticano. La oficina de prensa del Vaticano señaló que el comunicado médico hablaba de la extirpación “radical” del lóbulo como indicación de que los médicos retiraron todo el tejido sospechoso con la esperanza de eliminar cualquier rastro persistente del cáncer.

El pulmón derecho tiene tres secciones o lóbulos, mientras que el izquierdo tiene dos. Después de que se extirpa un lóbulo, el resto del pulmón puede compensar gradualmente, especialmente en personas por lo demás sanas y físicamente activas. Se sabe que León es deportista, con partidos semanales de tenis y natación.

Expertos dijeron que algunos de los ganglios linfáticos de León también habrían sido extirpados y analizados, para determinar si el cáncer se había propagado. Aún no había información sobre los resultados de esas pruebas.

Si el cáncer se ha propagado, se necesitarán más pruebas para determinar qué tipo de terapia seguir, dijo el doctor Stephen Liu, experto en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de Georgetown. Las opciones incluyen quimioterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia o terapia dirigida, que implica pastillas para cánceres específicos.

Liu, quien no participa en el tratamiento del papa, dijo que el adenocarcinoma es el tipo más común de cáncer de pulmón, y también tiene el pronóstico más favorable.

“Aunque conocemos el diagnóstico, ahora necesitamos saber el estadio”, explicó. “Ahora necesitamos saber qué tan grande es, cuántos focos en el pulmón hay implicados. ¿Es solo un nódulo, o más de uno, y los ganglios linfáticos, son cancerosos?”.

El doctor PierCarlo Gentile, jefe de oncología radioterápica del Hospital San Pietro Fatebenefratelli de Roma, dijo que el tipo de cirugía torácica mínimamente invasiva asistida por video a la que se sometió el papa podría permitirle volver a estar en pie en un plazo de 48 a 72 horas. La recuperación de la cirugía en sí tarda de 15 a 20 días. Las complicaciones postoperatorias, incluidas las infecciones, son raras, dijo.

EL PAPA ROMPE CON TRADICIÓN DE NO COMENTAR ESTOS PROBLEMAS DE SALUD

El pontífice estadounidense ha ofrecido un nivel poco común de transparencia sobre el primer gran problema de salud divulgado públicamente de sus 17 meses de pontificado. Reveló el descubrimiento del nódulo, o crecimiento, en su pulmón durante su oración del mediodía del domingo, anunciándolo al mundo en televisión en vivo casi como un comentario al margen al final de su bendición.

“Eso fue verdaderamente una revolución. Fue como si estuviera leyendo él mismo un boletín médico”, dijo Giovanni Maria Vian, historiador de la Iglesia y exdirector de L’Osservatore Romano, el periódico del Vaticano.

Durante mucho tiempo el Vaticano ha sido reservado sobre la salud de los papas y ha controlado estrictamente cualquier información de ese tipo, una práctica resumida en el popular dicho italiano: “El papa está bien hasta que se muere”.

San Juan XXIII murió en 1963, casi un año después de que los médicos diagnosticaron un cáncer de estómago que en ese momento se mantuvo oculto. San Juan Pablo II murió en 2005 tras sufrir durante años los efectos evidentes de la enfermedad de Parkinson, que el Vaticano solo confirmó después de que murió.

El papa Francisco pareció ser más abierto sobre sus problemas de salud, al conceder a un médico argentino una entrevista reveladora para un libro sobre su salud física y mental. Pero al final Francisco también controló estrictamente la información que se difundió en sus últimos meses.

Vian, quien formó parte del equipo de comunicaciones del Vaticano de 2007 a 2018 , dijo que la obsesión del Vaticano con el secretismo sobre la salud del papa se debía tanto a consideraciones prácticas como culturales. Señaló que el Vaticano es una institución de 2 mil años que es culturalmente europea, y los europeos tienden a ser más reservados sobre los problemas de salud que la gente en Estados Unidos.