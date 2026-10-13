¿Una Feria de San Marcos en Saltillo? Manolo Jiménez ve potencial en Expo Coahuila

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    ¿Una Feria de San Marcos en Saltillo? Manolo Jiménez ve potencial en Expo Coahuila
    El Gobernador destaca el potencial del evento Rodeo Saltillo y el proyecto Expo Coahuila. CORTESÍA

El gobernador planteó que el nuevo recinto podría alcanzar una proyección nacional en los próximos años; el Rodeo Saltillo 2026 será su primer gran evento.

Expo Coahuila podría convertirse en los próximos años en sede de una feria de alcance nacional, semejante a la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, de acuerdo con la visión planteada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario consideró que el nuevo complejo tiene potencial para consolidarse como un importante atractivo turístico y de entretenimiento, capaz de atraer visitantes de distintas regiones del país. Jiménez Salinas señaló que esta posibilidad podría concretarse en un par de años, conforme avance la consolidación del recinto.

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La comparación con la Feria de San Marcos responde a la intención de impulsar un evento de gran magnitud que genere beneficios para hoteles, restaurantes, comercios y otros sectores económicos de la Región Sureste.

Rodeo Saltillo estrenará las instalaciones

La primera etapa de Expo Coahuila, desarrollada en los antiguos terrenos de la Feria de Saltillo, representa una inversión superior a los 270 millones de pesos y contempla espacios destinados a espectáculos, exposiciones y actividades culturales. Entre sus instalaciones destacan el Distrito Vaquero, Teatro del Pueblo, Explanada 38, Domo Norte y Pabellón Sarape, además de un foro multifuncional con capacidad proyectada de hasta 10 mil asistentes.

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El complejo tendrá su primera gran prueba con el Rodeo Saltillo 2026, programado del 15 al 18 de octubre, con competencias vaqueras, actividades gastronómicas y presentaciones musicales.

Para este encuentro se proyecta la llegada de más de 100 mil visitantes y una derrama económica superior a los 100 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones difundidas por autoridades turísticas locales. Además, el sector hotelero reportó reservaciones superiores al 80 por ciento al 12 de octubre, con expectativas de alcanzar entre 90 y 95 por ciento de ocupación durante los días del evento.

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Manolo Jiménez Salinas

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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