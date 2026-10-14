Los barcos del estrecho de Ormuz sufren los peores ataques de la guerra de Irán

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    Los barcos del estrecho de Ormuz sufren los peores ataques de la guerra de Irán
    El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha advertido específicamente que los barcos que apaguen sus transpondedores serán objeto de ataques por supuesto “contrabando ilegal de petróleo” a lo largo del estrecho. AP

Todos los buques presentaron informes tardíos afirmando que habían sido alcanzados por un proyectil desconocido

Los barcos que navegan por el estrecho de Ormuz están sufriendo los peores ataques de la guerra hasta la fecha, con 24 buques alcanzados en las últimas dos semanas, lo que ha provocado que las exportaciones de petróleo se desplomen a menos de la mitad del volumen anterior a la guerra.

Los datos actualizados mostraron que al menos seis buques fueron alcanzados solo el domingo, lo que supone el incendio más intenso contra buques cisterna y de carga cerca de la vital ruta marítima desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, según las Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).

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Todos los buques presentaron informes tardíos afirmando que habían sido alcanzados por un proyectil desconocido mientras intentaban salir del estrecho de Ormuz, y los medios iraníes publicaron vídeos de petroleros en llamas en el agua.

La frecuencia de los ataques se produce mientras Irán intenta recuperar el control del estrecho después de que el flujo de petróleo a través del Golfo Pérsico comenzara a alcanzar los volúmenes anteriores a la guerra bajo la escolta militar estadounidense.

Según la UKMTO, al menos 18 barcos fueron atacados entre el 1 y el 11 de octubre, y otras fuentes de seguridad europeas registraron otros seis ataques, según informó el Financial Times.

Los ataques a menudo se notifican con retraso, ya que los buques apagan sus transpondedores para atravesar el estrecho de Ormuz sin ser detectados.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha advertido específicamente que los barcos que apaguen sus transpondedores serán objeto de ataques por supuesto “contrabando ilegal de petróleo” a lo largo del estrecho.

Los ataques exitosos también sugieren que Irán está mejorando en sus ataques contra buques, y es probable que la situación empeore, advirtió el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington.

“Irán podría estar desarrollando sus capacidades de misiles antibuque para mejorar su capacidad de atacar buques”, afirmó el ISW en su último análisis.

Según el analista marítimo Kpler, los ataques han provocado una caída significativa en el flujo de petróleo que sale del estrecho, desde que alcanzó su nivel más alto de la guerra el mes pasado, con un promedio de 15,5 millones de barriles por día.

El flujo de petróleo en septiembre estuvo casi en los niveles de antes de la guerra, cuando entre 17 y 20 millones de barriles de crudo navegaban a través del estrecho cada día.

Sin embargo, durante las huelgas del domingo, solo 2,9 millones de barriles de petróleo transitaron por el estrecho, y el flujo promedio de los últimos siete días cayó un 43% por debajo de los niveles anteriores a la guerra, según Kpler.

Los precios del petróleo se han mantenido volátiles ante los renovados ataques, con el crudo Brent como referencia rondando los 105 dólares por barril.

Según la AAA, el precio medio de la gasolina en Estados Unidos se ha mantenido por encima de los 4,31 dólares por galón durante el último mes, mientras que el martes el diésel se cotizaba a 6,27 dólares por galón.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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