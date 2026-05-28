Alianza y paz social: las claves del crecimiento en Coahuila, afirma Manolo Jiménez

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    Alianza y paz social: las claves del crecimiento en Coahuila, afirma Manolo Jiménez
    Durante su intervención ante empresarios de La Laguna, Manolo Jiménez aseguró que la coordinación entre sociedad, iniciativa privada y autoridades ha sido clave para consolidar un entorno de paz y atraer nuevas inversiones a la región. SANDRA GÓMEZ

Durante el cierre del Summit Empresarial de Economía y Negocios, el Gobernador destacó que la seguridad, la coordinación institucional y el trabajo conjunto con la iniciativa privada han fortalecido la competitividad y la atracción de inversiones

TORREÓN, COAH.- En el marco del cierre del Summit Empresarial de Economía y Negocios —coordinado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna—, el gobernador Manolo Jiménez Salinas enfatizó que el blindaje en seguridad, la sinergia institucional y la colaboración con la iniciativa privada son los pilares que posicionan a Coahuila y a la Comarca Lagunera como referentes de competitividad y atracción de capitales a nivel nacional.

El jefe del Ejecutivo estatal sostuvo que los indicadores positivos en materia de seguridad no son fortuitos, sino el reflejo de una agenda conjunta entre la ciudadanía, la iniciativa privada y los tres niveles de gobierno.

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Durante su intervención, Jiménez Salinas celebró que Coahuila ocupe el segundo lugar nacional en seguridad. Asimismo, destacó el hecho histórico de que Torreón se ubicara en el sexto puesto entre las ciudades más seguras de México, según los indicadores más recientes de la ENSU del INEGI.

“Este logro es colectivo. El empresariado local ha demostrado una gran determinación, saliendo a defender con firmeza a La Laguna y a Coahuila en los momentos en que ha sido necesario cerrar filas”, apuntó.

El mandatario detalló que el estado implementa una política de cero tolerancia contra el crimen mediante un esquema que combina prevención, proximidad social, tareas de inteligencia y capacidad de respuesta armada. Dicha fórmula permitió cerrar el año 2025 con apenas 86 homicidios en toda la entidad —la cifra más baja de las últimas tres décadas—, destacando que el 100 por ciento de dichos delitos fueron resueltos por las autoridades.

Jiménez Salinas argumentó que el clima de paz, la certidumbre laboral, la conectividad y la competitividad del talento local consolidan a Torreón y a Coahuila como un imán para capitales nacionales y extranjeros, desafiando el adverso panorama financiero internacional.

Subrayó que la Región Laguna conserva un liderazgo sólido en rubros estratégicos como la agroindustria, al tiempo que continúa captando nuevas naves industriales, proyectos logísticos y de servicios.

En materia de servicios básicos, el gobernador enfatizó que el crecimiento económico va de la mano con el bienestar social, por lo que se ejecutan bolsas de inversión millonarias orientadas a resolver demandas históricas de infraestructura en Torreón y municipios vecinos, como la modernización del drenaje sanitario y el suministro de agua potable.

Para concluir, hizo un exhorto a no bajar la guardia y preservar la cohesión social como la mayor fortaleza del estado.

“Aquí no nos movemos por ideologías de izquierda o derecha; nuestro rumbo es hacia adelante, impulsando siempre el bienestar de Torreón, de La Laguna y de todo Coahuila”.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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