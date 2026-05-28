Comunidad de Arteaga se une para apoyar a médico tras complicación pulmonar

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    Comunidad de Arteaga se une para apoyar a médico tras complicación pulmonar
    Pacientes y ciudadanos de Arteaga impulsan una colecta para ayudar al médico Jorge de la Caridad Vásquez Isla, reconocido por gestionar apoyo y medicamentos para personas vulnerables de la región. REDES SOCIALES

El Dr. Jorge de la Caridad Vásquez Isla permanece hospitalizado luego de sufrir un accidente laboral y una cirugía de cadera

Pacientes y habitantes de Arteaga iniciaron una colecta para apoyar con los gastos médicos del Dr. Jorge de la Caridad Vásquez Isla, médico de origen cubano que trabaja para el municipio y actualmente enfrenta complicaciones de salud derivadas de un accidente laboral.

El galeno presentó un tromboembolismo pulmonar como complicación tras una cirugía por fractura de cadera, luego de sufrir una caída dentro de los consultorios médicos municipales donde ejerce su profesión.

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María de Lourdes Zamora Zepeda, paciente del doctor, explicó que la comunidad decidió organizarse para recaudar fondos debido al apoyo que el médico ha brindado durante años a habitantes de la región.

“Él es un doctor súper bueno, que ha ayudado muchísimo a Arteaga”, expresó.

Zamora Zepeda relató que el médico fue operado inicialmente en Monterrey, Nuevo León; sin embargo, al regresar a la localidad presentó complicaciones críticas de salud que obligaron a un internamiento de emergencia.

ALTRUISMO

“Ellos son cubanos. Él trabaja para el municipio y tuvo un accidente laboral; se cayó en los consultorios de Arteaga. Lo operaron en el Seguro de Monterrey, pero ya cuando regresó presentó una complicación y tuvieron que internarlo en el Muguerza”, detalló.

La paciente señaló que el Dr. Vásquez Isla y su familia se han caracterizado por apoyar a personas vulnerables de la región, incluso gestionando medicamentos especializados de difícil acceso.

“Él y su familia han ayudado muchísimo a Arteaga. Han traído medicamentos de Cuba para personas con cáncer. Entonces, es justo que ahora Arteaga también les regrese un poco de todo lo que han hecho”, expresó.

Debido a que los gastos médicos en el hospital privado se han elevado considerablemente, se habilitó una cuenta BBVA a nombre de Maira Soler Molina, con número de tarjeta 4152 3141 1997 2878, para recibir donaciones.

Los organizadores reiteraron el llamado a la solidaridad de la población, al señalar que cualquier aportación económica puede ayudar en la recuperación del médico.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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