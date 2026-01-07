Ante saturación vehicular, entregan permisos de ‘Uso Exclusivo’ a vecinos de la Torreón Jardín

Torreón
/ 7 enero 2026
    Ante saturación vehicular, entregan permisos de ‘Uso Exclusivo’ a vecinos de la Torreón Jardín
    El director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Gustavo Muñoz, entregó permisos de uso exclusivo de estacionamiento a vecinos de la colonia Torreón Jardín tras semanas de gestión comunitaria. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Vecinos recibieron permisos de uso exclusivo de estacionamiento para proteger sus cocheras ante la saturación vehicular generada por las clínicas 16 y 71 del IMSS

TORREÓN, COAH.- El director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Gustavo Muñoz, entregó permisos de “uso exclusivo” de estacionamiento a habitantes de la colonia Torreón Jardín que así lo solicitaron.

Esta gestión fue resultado de diversas peticiones y mesas de trabajo que los vecinos sostuvieron durante semanas, en busca de una respuesta concreta a la problemática de invasión de cocheras y de la vía pública.

TE PUEDE INTERESAR: Frente ártico amenaza a Saltillo el fin de semana: se espera drástico descenso térmico y probabilidad de aguanieve

El objetivo es proteger los accesos a los domicilios y poner orden ante la saturación de vehículos de trabajadores y derechohabientes de las clínicas 16 y 71 del IMSS, quienes diariamente utilizan espacios destinados a cocheras e incluso obstruyen salidas de emergencia.

Así lo dio a conocer el tercer regidor, Roberto Bernal Gómez. Además, los colonos destacaron la importancia de esta medida para garantizar la seguridad de sus familias, ya que la obstrucción de accesos puede retrasar la atención en casos de emergencias médicas o de Protección Civil.

Aunque el edil reconoció que esta acción no representa una solución definitiva, adelantó que en el Cabildo ya se analiza el posible cierre de bocacalles en los alrededores de ambos hospitales para disminuir el flujo vehicular, así como la habilitación de un estacionamiento en un terreno aledaño a la zona.

Asimismo, se contemplan operativos de vigilancia y señalización especial para reforzar el respeto a estos espacios y fomentar una cultura vial entre los usuarios de las clínicas.

Bernal Gómez señaló que existen más solicitudes para habilitar estacionamientos exclusivos en el sector. Los vecinos manifestaron su disposición a colaborar con las autoridades para construir soluciones integrales que beneficien tanto a residentes como a visitantes, y confiaron en que estas acciones marquen el inicio de un ordenamiento urbano más seguro y funcional.

Temas


Reporte vecinal

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas. (AP Foto/Abbie Parr)

Hyundai y Boston Dynamics presentan a Atlas, su robot competencia contra Tesla
En CES 2026, Amazfit destacará cómo su ecosistema conectado respalda todo el espectro de un estilo de vida activo impulsado por casos de uso del mundo real y en el que confían atletas de élite, incluidos Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre y Grant Fisher.

V1TAL Food y Helio Glasses: Amazfit presume el futuro para deportistas en el CES 2026
Apoyo solidario

Apoyo solidario
true

Mirador 07/01/2026
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases
Elementos de seguridad acordonaron la zona en la colonia Conquistadores, donde una mujer de 68 años fue localizada sin vida y su hijo detenido como presunto responsable.

FGE abre carpeta por feminicidio tras muerte de mujer a manos de su hijo en Saltillo
Los Saraperos de Saltillo reforzaron su plantel con la llegada de cinco agentes libres, apostando por experiencia internacional y profundidad en el pitcheo rumbo a la nueva temporada.

Saraperos refuerza su roster con cinco agentes libres rumbo a la Temporada 2026 de la LMB