Ante saturación vehicular, entregan permisos de ‘Uso Exclusivo’ a vecinos de la Torreón Jardín

TORREÓN, COAH.- El director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Gustavo Muñoz, entregó permisos de “uso exclusivo” de estacionamiento a habitantes de la colonia Torreón Jardín que así lo solicitaron.

Esta gestión fue resultado de diversas peticiones y mesas de trabajo que los vecinos sostuvieron durante semanas, en busca de una respuesta concreta a la problemática de invasión de cocheras y de la vía pública.

El objetivo es proteger los accesos a los domicilios y poner orden ante la saturación de vehículos de trabajadores y derechohabientes de las clínicas 16 y 71 del IMSS, quienes diariamente utilizan espacios destinados a cocheras e incluso obstruyen salidas de emergencia.

Así lo dio a conocer el tercer regidor, Roberto Bernal Gómez. Además, los colonos destacaron la importancia de esta medida para garantizar la seguridad de sus familias, ya que la obstrucción de accesos puede retrasar la atención en casos de emergencias médicas o de Protección Civil.

Aunque el edil reconoció que esta acción no representa una solución definitiva, adelantó que en el Cabildo ya se analiza el posible cierre de bocacalles en los alrededores de ambos hospitales para disminuir el flujo vehicular, así como la habilitación de un estacionamiento en un terreno aledaño a la zona.

Asimismo, se contemplan operativos de vigilancia y señalización especial para reforzar el respeto a estos espacios y fomentar una cultura vial entre los usuarios de las clínicas.

Bernal Gómez señaló que existen más solicitudes para habilitar estacionamientos exclusivos en el sector. Los vecinos manifestaron su disposición a colaborar con las autoridades para construir soluciones integrales que beneficien tanto a residentes como a visitantes, y confiaron en que estas acciones marquen el inicio de un ordenamiento urbano más seguro y funcional.