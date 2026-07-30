Gestiona Torreón alternativas de pago ante Conagua y CFE para aligerar pasivos del Simas

El presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer que sostuvo un encuentro de trabajo con Gabriel Riestra, titular de la Conagua. En la reunión se abordaron puntos clave como la integración local al programa Agua Saludable para La Laguna, la infraestructura de interconexión requerida y el saldo pendiente de la paramunicipal con la Federación.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de aligerar la carga financiera del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y prevenir sanciones que comprometan el suministro de agua potable, el Gobierno Municipal de Torreón entabló mesas de diálogo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según detalló el Munícipe, el compromiso financiero del Simas con la Conagua asciende a cerca de 218 millones de pesos, en tanto que el pasivo acumulado con la CFE rebasa los 440 millones de pesos.

Riquelme Solís destacó que la Conagua ofreció diversos mecanismos para hacer frente al adeudo, destacando esquemas de aportación bipartita “peso a peso”, además de la condonación de recargos y actualizaciones de ejercicios anteriores.

Al respecto, aclaró que las obligaciones fiscalizadas hasta el año 2024 ya no son elegibles para dichos estímulos; sin embargo, los periodos correspondientes a 2025 y 2026 aún pueden ser sujetos a estos beneficios institucionales.

El Edil informó que el titular del Simas Torreón, Xavier Herrera Arroyo, estará a cargo de dar puntual seguimiento a las alternativas presentadas por Conagua. Por su parte, la Alcaldía buscará concretar una cita entre miércoles y jueves con el nuevo superintendente de la CFE para abordar directamente el adeudo con la paraestatal eléctrica.

Adicionalmente a la firma de un acuerdo formal, la administración municipal evalúa liquidar un porcentaje en una sola exhibición para medir el margen de descuento que podría lograrse sobre la deuda total.

El Munícipe enfatizó que destrabar estos compromisos mediante convenios amortiguará cualquier riesgo operativo para la paramunicipal, evitando la suspensión del suministro eléctrico, la inhabilitación de pozos o procedimientos legales que perjudiquen a la ciudadanía.

“Con un convenio y con un pago se elimina el riesgo de que se pueda evitar un corte o que nos cierren pozos”, subrayó el Alcalde.