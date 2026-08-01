Anuncia Miguel Riquelme vigilancia, campañas de concientización y la ampliación del alcoholímetro en Torreón

TORREÓN, COAH.- Ante el incremento de accidentes viales en Torreón, el Gobierno Municipal reforzará los operativos de vigilancia, ampliará los puntos de alcoholemia y pondrá en marcha campañas de concientización dirigidas a prevenir percances y proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que durante el primer semestre del año fallecieron 30 personas en hechos de tránsito, mientras que cuatro decesos más se registraron tan solo durante la última semana.

El tema fue analizado en la reunión semanal de seguridad, encabezada por el edil junto con el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, y el director de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Flores Originales. Entre los principales factores asociados a los accidentes destaca el consumo de alcohol. Riquelme Solís anunció que esta semana comenzará la ampliación de los operativos de alcoholemia en los puntos donde se ha detectado una mayor incidencia de percances. Explicó que se busca aplicar un modelo preventivo y de protección que permita disminuir los riesgos. El alcalde adelantó que estará presente personalmente en algunos de los operativos para supervisar su funcionamiento y fortalecer una estrategia más efectiva. En materia de seguridad pública, indicó que se incrementará la inversión anual de 700 millones de pesos que ejercía la administración de su antecesor, Román Alberto Cepeda González. Actualmente, se encuentra en proceso de licitación la adquisición de 40 patrullas, además de armamento y uniformes. También se giraron instrucciones para contratar más elementos y mejorar la capacidad operativa de la corporación. Riquelme Solís señaló que una de las principales demandas expresadas por los ciudadanos durante sus recorridos por espacios públicos es contar con mayor vigilancia. Por ello, se aumentó la presencia policial en la Línea Verde, el Bosque Venustiano Carranza y otros sitios de convivencia familiar.

Ante reportes de acoso, el alcalde pidió reforzar el estado de fuerza y aplicar modelos preventivos que garanticen condiciones de seguridad. Además, se adquirirán bicicletas para facilitar el desplazamiento de los agentes dentro de parques y áreas recreativas. El edil agregó que se revisa el funcionamiento de todas las dependencias municipales, particularmente la Dirección de Tránsito y Vialidad, donde se requiere una mayor inversión en patrullas, motocicletas, uniformes, salarios e incentivos para el personal. Explicó que las grandes obras viales y la habilitación de rutas alternas han requerido destinar numerosos agentes y unidades a labores de control del tráfico. Por este motivo, también se ordenó contratar más elementos de Vialidad, quienes deberán estar debidamente capacitados para ofrecer una mejor atención. Respecto a los reportes sobre motociclistas que presuntamente realizan arrancones, Riquelme Solís sostuvo que habrá “cero tolerancia” contra cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad vial y el orden público. Entre las zonas donde se han recibido reportes se encuentran el Giro Independencia, el bulevar Senderos y el norte de la ciudad. No obstante, precisó que uno de los casos correspondió a jóvenes que salieron en grupo de un evento cercano y no a una competencia realizada con la complacencia de las autoridades. El Gobierno Municipal también implementará actividades deportivas y recreativas en colonias para prevenir riñas y ofrecer alternativas de convivencia a niñas, niños y jóvenes. Finalmente, se reforzará la vigilancia sobre las fiestas realizadas en quintas y reuniones clandestinas, con especial atención en los permisos y la venta o consumo de bebidas alcohólicas entre menores de edad durante el periodo vacacional. Las inspecciones se efectuarán de manera preventiva y se aplicarán los reglamentos correspondientes.

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