Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, pide transparentar costos de tarjetas de crédito

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a difundir ampliamente un informe actualizado sobre el Costo Anual Total (CAT) de las tarjetas de crédito disponibles en el mercado mexicano. La propuesta del coordinador parlamentario del PRI también contempla que el reporte incluya tasas de interés, comisiones y otros costos asociados con estos productos financieros.

Además, planteó promover la eliminación de cláusulas que generen cargos por falta de uso de las tarjetas e impulsar campañas de educación financiera para orientar a los usuarios sobre el manejo adecuado del crédito. Moreira Valdez expuso que, de acuerdo con un informe de la propia Condusef sobre la supervisión realizada durante 2025 al producto Crédito en Cuenta Corriente con Tarjeta de Crédito, solamente cuatro de las 15 instituciones de banca múltiple evaluadas cumplieron plenamente con las disposiciones en materia de transparencia financiera. MÁS INFORMACIÓN PARA DECIDIR El legislador sostuvo que la estabilidad del sistema financiero debe mantenerse como un objetivo nacional, pero acompañada de mecanismos eficaces para proteger a los consumidores, promover una mayor competencia y garantizar información suficiente para tomar decisiones.

“La estabilidad del sistema financiero constituye un objetivo nacional que debe preservarse; sin embargo, esa estabilidad debe coexistir con mecanismos eficaces de protección para los consumidores, una mayor competencia entre instituciones y una transparencia que permita a cada persona ejercer plenamente su derecho a decidir”, señaló. Moreira Valdez consideró que la economía familiar constituye el patrimonio de millones de mexicanos, por lo que los recursos destinados al pago de intereses elevados o comisiones innecesarias dejan de utilizarse en rubros como alimentación, educación, salud, vivienda o ahorro.

Afirmó que una mayor transparencia no representa un obstáculo para las instituciones bancarias, sino una vía para fortalecer la competencia y permitir que los consumidores comparen las condiciones disponibles antes de contratar o utilizar una tarjeta. “Fortalecer la transparencia del mercado financiero no significa obstaculizar a las instituciones bancarias; significa construir un mercado más competitivo, donde las mejores condiciones prevalezcan gracias a consumidores mejor informados”, sostuvo. El diputado federal advirtió que cuando el financiamiento tiene costos elevados o la información disponible resulta insuficiente para comparar productos, el crédito puede convertirse en una fuente de endeudamiento permanente y afectar el patrimonio de las familias. “La realidad económica que enfrentan millones de mexicanas y mexicanos obliga a analizar esta problemática con sensibilidad y responsabilidad”, concluyó.