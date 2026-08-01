Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, pide transparentar costos de tarjetas de crédito

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, pide transparentar costos de tarjetas de crédito
    La propuesta busca que usuarios conozcan tasas de interés, comisiones y otros costos antes de contratar financiamiento. ESPECIAL

El legislador plantea divulgar tasas, comisiones y cargos para facilitar comparaciones y evitar que usuarios enfrenten costos innecesarios

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a difundir ampliamente un informe actualizado sobre el Costo Anual Total (CAT) de las tarjetas de crédito disponibles en el mercado mexicano.

La propuesta del coordinador parlamentario del PRI también contempla que el reporte incluya tasas de interés, comisiones y otros costos asociados con estos productos financieros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/matricula-de-preescolar-cae-ante-menor-natalidad-en-coahuila-KD22568534

Además, planteó promover la eliminación de cláusulas que generen cargos por falta de uso de las tarjetas e impulsar campañas de educación financiera para orientar a los usuarios sobre el manejo adecuado del crédito.

Moreira Valdez expuso que, de acuerdo con un informe de la propia Condusef sobre la supervisión realizada durante 2025 al producto Crédito en Cuenta Corriente con Tarjeta de Crédito, solamente cuatro de las 15 instituciones de banca múltiple evaluadas cumplieron plenamente con las disposiciones en materia de transparencia financiera.

MÁS INFORMACIÓN PARA DECIDIR

El legislador sostuvo que la estabilidad del sistema financiero debe mantenerse como un objetivo nacional, pero acompañada de mecanismos eficaces para proteger a los consumidores, promover una mayor competencia y garantizar información suficiente para tomar decisiones.

$!Rubén Moreira Valdez planteó que la Condusef difunda un informe actualizado sobre el CAT de las tarjetas de crédito.
Rubén Moreira Valdez planteó que la Condusef difunda un informe actualizado sobre el CAT de las tarjetas de crédito. CORTESÍA

“La estabilidad del sistema financiero constituye un objetivo nacional que debe preservarse; sin embargo, esa estabilidad debe coexistir con mecanismos eficaces de protección para los consumidores, una mayor competencia entre instituciones y una transparencia que permita a cada persona ejercer plenamente su derecho a decidir”, señaló.

Moreira Valdez consideró que la economía familiar constituye el patrimonio de millones de mexicanos, por lo que los recursos destinados al pago de intereses elevados o comisiones innecesarias dejan de utilizarse en rubros como alimentación, educación, salud, vivienda o ahorro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-talento-juvenil-avanza-a-la-fase-regional-de-vive-libre-sin-drogas-FD22568296

Afirmó que una mayor transparencia no representa un obstáculo para las instituciones bancarias, sino una vía para fortalecer la competencia y permitir que los consumidores comparen las condiciones disponibles antes de contratar o utilizar una tarjeta.

“Fortalecer la transparencia del mercado financiero no significa obstaculizar a las instituciones bancarias; significa construir un mercado más competitivo, donde las mejores condiciones prevalezcan gracias a consumidores mejor informados”, sostuvo.

El diputado federal advirtió que cuando el financiamiento tiene costos elevados o la información disponible resulta insuficiente para comparar productos, el crédito puede convertirse en una fuente de endeudamiento permanente y afectar el patrimonio de las familias.

“La realidad económica que enfrentan millones de mexicanas y mexicanos obliga a analizar esta problemática con sensibilidad y responsabilidad”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bancos
crédito
tarjetas de crédito

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Entre discernimiento y confusión
true

Examen de admisión UNAM: la ufanía vulgar de la trampa
Examen de admisión

Examen de admisión
true

POLITICÓN: Se abre discusión sobre ‘resurrección’ de fotomultas ante caos vial
NosotrAs: Las mujeres que evitan el síndrome de la rana hervida

NosotrAs: Las mujeres que evitan el síndrome de la rana hervida
La petrolera mexicana reportó resultados financieros mucho más modestos que otras empresas del ramo.

Reportan jauja petroleras en el mundo... menos Pemex que sufre caída de 70% en utilidad
Coahuilenses y regiomontanos son quienes lideran en el tiempo de estancia en hospitales privados en el país.

Coahuila es líder nacional en estancia hospitalaria privada
Saraperos quedó eliminado con cinco juegos pendientes y prolongó hasta tres temporadas su ausencia de la postemporada de la LMB.

¿Cuántas temporadas lleva Saraperos sin Playoffs? Saltillo consuma otro fracaso en la LMB