Anuncia SIMAS Torreón suspensión de labores por puente festivo

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Torreón
/ 13 marzo 2026
    Anuncia SIMAS Torreón suspensión de labores por puente festivo
    La atención al público se reanudará el martes 17 de marzo en horarios habituales. SANDRA GÓMEZ

Exhortan a los usuarios a utilizar plataformas digitales para el pago de recibos

TORREÓN, COAH.- Con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que el próximo lunes 16 de marzo sus oficinas administrativas y sucursales permanecerán cerradas.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, esta fecha es considerada día inhábil, por lo que el organismo reanudará su atención al público hasta el martes 17 de marzo en sus horarios habituales.

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A pesar del cierre de ventanillas, el SIMAS aseguró que la operatividad de la ciudad no se verá desatendida. Se mantendrán cuadrillas de guardia para reaccionar ante cualquier incidencia técnica relacionada con los servicios de agua potable o drenaje sanitario que pudiera presentarse durante el día festivo.

$!El próximo lunes 16 de marzo las oficinas y sucursales de SIMAS Torreón permanecerán cerradas por el natalicio de Benito Juárez.
El próximo lunes 16 de marzo las oficinas y sucursales de SIMAS Torreón permanecerán cerradas por el natalicio de Benito Juárez. SANDRA GÓMEZ

Para evitar contratiempos con los recibos próximos a vencer, el organismo exhortó a los usuarios a utilizar las alternativas digitales y puntos externos de recaudación:

Plataformas Digitales: Pago a través de la SIMAS Torreón App (iOS y Android) y el sitio web oficial pagoenlinea.simastorreon.gob.mx.

Comercio Local: Tiendas OXXO, HEB, Al Super, Soriana, 7-Eleven y Circle K.

Autopago: Cajeros automáticos “Auto Pago Digitales” en centros comerciales.

Para reportes, dudas o comentarios durante el asueto, estarán disponibles los siguientes canales de comunicación:

WhatsApp: 870 171 41 97Call Center: 871 690 95 95Conmutador: 871 749 17 00Redes Sociales: Facebook (SIMAS TORREÓN)

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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