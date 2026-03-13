Anuncia SIMAS Torreón suspensión de labores por puente festivo

TORREÓN, COAH.- Con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que el próximo lunes 16 de marzo sus oficinas administrativas y sucursales permanecerán cerradas.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, esta fecha es considerada día inhábil, por lo que el organismo reanudará su atención al público hasta el martes 17 de marzo en sus horarios habituales.

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A pesar del cierre de ventanillas, el SIMAS aseguró que la operatividad de la ciudad no se verá desatendida. Se mantendrán cuadrillas de guardia para reaccionar ante cualquier incidencia técnica relacionada con los servicios de agua potable o drenaje sanitario que pudiera presentarse durante el día festivo.