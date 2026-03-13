Anuncia SIMAS Torreón suspensión de labores por puente festivo
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Exhortan a los usuarios a utilizar plataformas digitales para el pago de recibos
TORREÓN, COAH.- Con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que el próximo lunes 16 de marzo sus oficinas administrativas y sucursales permanecerán cerradas.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, esta fecha es considerada día inhábil, por lo que el organismo reanudará su atención al público hasta el martes 17 de marzo en sus horarios habituales.
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A pesar del cierre de ventanillas, el SIMAS aseguró que la operatividad de la ciudad no se verá desatendida. Se mantendrán cuadrillas de guardia para reaccionar ante cualquier incidencia técnica relacionada con los servicios de agua potable o drenaje sanitario que pudiera presentarse durante el día festivo.
Para evitar contratiempos con los recibos próximos a vencer, el organismo exhortó a los usuarios a utilizar las alternativas digitales y puntos externos de recaudación:
Plataformas Digitales: Pago a través de la SIMAS Torreón App (iOS y Android) y el sitio web oficial pagoenlinea.simastorreon.gob.mx.
Comercio Local: Tiendas OXXO, HEB, Al Super, Soriana, 7-Eleven y Circle K.
Autopago: Cajeros automáticos “Auto Pago Digitales” en centros comerciales.
Para reportes, dudas o comentarios durante el asueto, estarán disponibles los siguientes canales de comunicación:
WhatsApp: 870 171 41 97Call Center: 871 690 95 95Conmutador: 871 749 17 00Redes Sociales: Facebook (SIMAS TORREÓN)