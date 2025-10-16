Anuncian inversión estratégica para proteger el Cañón de Fernández y el agua de La Laguna

En el marco del Mes del Desierto Chihuahuense, el Fondo de Agua de La Laguna anunció una inversión de $900,000 pesos para financiar iniciativas cruciales destinadas a la conservación del Cañón de Fernández y la proyección del futuro hídrico del río Nazas frente al cambio climático. Proyectos Científicos y Comunitarios para el Cañón de Fernández La convocatoria 2025 para la protección del Cañón de Fernández, un sitio Ramsar y recientemente declarado Área de Protección de los Recursos Naturales “Ríos y Montañas de la Comarca Lagunera”, seleccionó tres proyectos que suman una inversión de $595,000 pesos. Este ecosistema es vital para la región, siendo una de las principales zonas de infiltración que asegura la recarga de acuíferos, la calidad del agua, y la biodiversidad de La Laguna.

Los proyectos elegidos son: Transversalidad de género para la gobernanza del agua ($200,000 pesos): A cargo de Mujeres en la Ciencia de La Laguna A.C., esta iniciativa buscará integrar la perspectiva de género en la gestión hídrica. Se realizará un diagnóstico para cuantificar la participación de las mujeres en la gobernanza y la economía del Cañón, sentando las bases para intervenciones más equitativas y eficaces. Diagnóstico y mapeo para el control del carrizo ($195,000 pesos): Desarrollado por la UJED/Facultad de Ciencias Biológicas, el proyecto mapeará la cobertura vegetal a lo largo de 17 kilómetros del Cañón. El objetivo es delimitar las zonas afectadas por la invasión del carrizo, una especie que requiere control en la ribera del río.

Cooperación comunitaria para el control del cangrejo rojo (Procambarus clarkii) ($200,000 pesos): También de la UJED/Facultad de Ciencias Biológicas, este esfuerzo se centrará en la capacitación de ejidatarios para implementar un plan de control biológico y monitoreo sanitario del cangrejo rojo, otra especie invasora. Además, se elaborará un informe metagenómico para vincular la calidad del agua con la presencia de patógenos. Según Edgar Salinas Uribe, director del consejo, la selección se basó en el impacto positivo esperado, la calidad científica, y la viabilidad de las propuestas, contando con la validación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la evaluación de expertos del Comité Técnico-Científico.

Proyección Hídrica de Largo Plazo Adicionalmente, el Fondo de Agua firmó un convenio con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), al cual se destinarán $300,000 pesos. Este monto financiará un estudio crucial para la planificación hídrica regional. El INIFAP elaborará una proyección del agua del río Nazas hasta 2090, analizando diversos escenarios de cambio climático de aceptación global. El objetivo es fortalecer la planificación hídrica de mediano y largo plazo para la Comarca Lagunera. El Fondo de Agua de La Laguna es una plataforma multisectorial que cuenta con el impulso de grandes empresas como Fundación Lala, ADM, Soriana, Peñoles, entre otras, que colaboran con la academia y autoridades ambientales para asegurar la sostenibilidad hídrica de la región.