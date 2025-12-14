Se puede decir... Que sigue vigente la ‘inseguridad’

/ 14 diciembre 2025
    Se puede decir... Que sigue vigente la ‘inseguridad’
    Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la conferencia de prensa donde anunciaron la detención de "El Limones". Foto: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Pero no se puede decir que por todos lados “aparece”

Uno de los problemas más agudos que tiene Claudia es ni más ni menos que la inseguridad, que al parecer no ha podido acabar con ella, a pesar que cuenta con la Guardia Nacional y con el competente Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, los que ponen todo su empeño y ni así logran los avances requeridos por todos los desgoberneados, disculpen, gobernados mexicanos, que no saben si al salir de sus hogares, regresen sanos y salvos, porque el problema se ha “tornado” inflexible.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

