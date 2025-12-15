Coahuila registra en 2025 la cifra más baja de muertes de migrantes en una década

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La cantidad de migrantes fallecidos en la frontera norte de Coahuila registró en 2025 su nivel más bajo en la última década. De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, solo ocho migrantes perdieron la vida en el río Bravo durante ese año, cifra significativamente inferior a la de años anteriores.

Además, se reportaron dos decesos adicionales de personas ajenas a la migración en la zona, resaltando el marcado descenso en el recuento anual. Este escenario contrasta con la tendencia previa de incremento sostenido en años recientes.

2022: Se registraron 84 migrantes muertos (la cifra más alta de la década). De esos casos, 72 fueron por ahogamiento en el río Bravo. El resto incluye 5 víctimas en un incidente ferroviario, 2 en accidentes viales por volcadura, 1 atropellado, 4 fallecidos por deshidratación y 1 asesinado.

2023: El total fue de 64 decesos. La mayoría (59) correspondió a ahogamientos en el río. Además se reportó 1 infarto junto al río, 1 muerte en el hospital Chavarría, 1 persona atropellada, 1 por golpe de calor y 1 infarto en la central de autobuses.

2024: Se redujo a 37 migrantes fallecidos. De ellos, 35 murieron ahogados y 2 fueron asesinados.

2025: Apenas 8 migrantes muertos (todos por ahogamiento en el río Bravo), la cifra anual más baja en una década. Además se informaron 2 muertes adicionales de transeúntes en la zona fronteriza.

La disminución sostenida de las muertes entre 2022 y 2025 coincide con un reforzamiento de las medidas de seguridad en la frontera. Fuentes oficiales señalan que, en Estados Unidos, se intensificaron los controles migratorios y se ampliaron barreras físicas en tramos fronterizos, mientras que del lado mexicano aumentó la vigilancia. Autoridades de Coahuila han incrementado los operativos en la región: la Policía Estatal y la Guardia Nacional patrullan con mayor frecuencia los caminos y puntos de cruce irregulares.

Estos esfuerzos de seguridad fronteriza parecen haber contenido el paso irregular en la zona, reduciendo los riesgos para las personas migrantes. En suma, las estadísticas oficiales confirman que en 2025 la frontera coahuilense vivió la menor mortalidad migrante de la década.