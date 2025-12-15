Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, presentó el Informe de Resultados 2025 ante el Congreso del Estado de Coahuila, correspondiente a su primer año en el cargo, donde resaltó que el estado ha registrado una disminución en la incidencia de narcomenudeo, feminicidios y homicidios dolosos.

Ante representantes de los distintos órdenes de gobierno, organizaciones civiles, fiscales especializados, fuerzas de seguridad y personal de la propia Fiscalía, el Fiscal General del Estado señaló que durante este año la institución basó su trabajo en tres ejes principales: mejorar las condiciones laborales de los agentes de la Fiscalía, sistematizar y digitalizar los servicios que presta la dependencia y combatir el rezago en las carpetas de investigación.

En el primer rubro, indicó que se otorgó un aumento salarial a los agentes del Ministerio Público, quienes tenían nueve años solicitándolo, además de aplicar mejoras para peritos, facilitadores y otros cargos. Asimismo, se realizó un mantenimiento especial a las instalaciones de la Fiscalía, el cual no se llevaba a cabo desde hace 20 años.