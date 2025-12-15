Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El informe anual también destacó avances administrativos, como mejoras laborales, digitalización de trámites y reducción del rezago en carpetas de investigación
El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, presentó el Informe de Resultados 2025 ante el Congreso del Estado de Coahuila, correspondiente a su primer año en el cargo, donde resaltó que el estado ha registrado una disminución en la incidencia de narcomenudeo, feminicidios y homicidios dolosos.
Ante representantes de los distintos órdenes de gobierno, organizaciones civiles, fiscales especializados, fuerzas de seguridad y personal de la propia Fiscalía, el Fiscal General del Estado señaló que durante este año la institución basó su trabajo en tres ejes principales: mejorar las condiciones laborales de los agentes de la Fiscalía, sistematizar y digitalizar los servicios que presta la dependencia y combatir el rezago en las carpetas de investigación.
TE PUEDE INTERESAR: Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky
En el primer rubro, indicó que se otorgó un aumento salarial a los agentes del Ministerio Público, quienes tenían nueve años solicitándolo, además de aplicar mejoras para peritos, facilitadores y otros cargos. Asimismo, se realizó un mantenimiento especial a las instalaciones de la Fiscalía, el cual no se llevaba a cabo desde hace 20 años.
Respecto al segundo eje, explicó que la Fiscalía se encuentra atendiendo una norma federal para la sistematización y digitalización de todo su archivo, lo que ha permitido que servicios como la expedición de constancias de hechos —uno de los trámites más solicitados— ahora se realicen mediante un procedimiento en línea.
En cuanto al combate al rezago, Fernández Montañez informó que durante el año se logró disminuir en un 33 por ciento el número de investigaciones, de un total de 271 mil carpetas que se encontraban en curso y que no habían sido atendidas.
En materia de seguridad, dio a conocer que este 2025 concluyó con un total de 84 homicidios dolosos, cifra que coloca a Coahuila como la segunda entidad del país con menor incidencia, además de que la totalidad de los casos se encuentran resueltos.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Frente frío 21 traerá descenso térmico y lluvias a Coahuila
Asimismo, detalló que en delitos como el narcomenudeo se registró una disminución del 42 por ciento en las indagatorias respecto al año anterior, además de una reducción del 57 por ciento en los casos de feminicidio, al contabilizarse únicamente nueve durante el año.
Finalmente, informó que en el transcurso del año se llevaron a cabo 517 cateos autorizados por la autoridad judicial, además del aseguramiento de seis mil 277 cartuchos, 87 armas de fuego y más de 500 kilogramos de droga.