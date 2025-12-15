Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo

Coahuila
/ 15 diciembre 2025
    Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo
    Durante la sesión legislativa se expusieron cifras relacionadas con seguridad, rezago en investigaciones y operatividad institucional. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

El informe anual también destacó avances administrativos, como mejoras laborales, digitalización de trámites y reducción del rezago en carpetas de investigación

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, presentó el Informe de Resultados 2025 ante el Congreso del Estado de Coahuila, correspondiente a su primer año en el cargo, donde resaltó que el estado ha registrado una disminución en la incidencia de narcomenudeo, feminicidios y homicidios dolosos.

Ante representantes de los distintos órdenes de gobierno, organizaciones civiles, fiscales especializados, fuerzas de seguridad y personal de la propia Fiscalía, el Fiscal General del Estado señaló que durante este año la institución basó su trabajo en tres ejes principales: mejorar las condiciones laborales de los agentes de la Fiscalía, sistematizar y digitalizar los servicios que presta la dependencia y combatir el rezago en las carpetas de investigación.

En el primer rubro, indicó que se otorgó un aumento salarial a los agentes del Ministerio Público, quienes tenían nueve años solicitándolo, además de aplicar mejoras para peritos, facilitadores y otros cargos. Asimismo, se realizó un mantenimiento especial a las instalaciones de la Fiscalía, el cual no se llevaba a cabo desde hace 20 años.

$!Legisladores y representantes de distintas dependencias acudieron a la presentación del informe anual de la Fiscalía.
Legisladores y representantes de distintas dependencias acudieron a la presentación del informe anual de la Fiscalía. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

Respecto al segundo eje, explicó que la Fiscalía se encuentra atendiendo una norma federal para la sistematización y digitalización de todo su archivo, lo que ha permitido que servicios como la expedición de constancias de hechos —uno de los trámites más solicitados— ahora se realicen mediante un procedimiento en línea.

En cuanto al combate al rezago, Fernández Montañez informó que durante el año se logró disminuir en un 33 por ciento el número de investigaciones, de un total de 271 mil carpetas que se encontraban en curso y que no habían sido atendidas.

$!El informe fue entregado como parte de la rendición de cuentas anual ante el Poder Legislativo estatal.
El informe fue entregado como parte de la rendición de cuentas anual ante el Poder Legislativo estatal. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

En materia de seguridad, dio a conocer que este 2025 concluyó con un total de 84 homicidios dolosos, cifra que coloca a Coahuila como la segunda entidad del país con menor incidencia, además de que la totalidad de los casos se encuentran resueltos.

Asimismo, detalló que en delitos como el narcomenudeo se registró una disminución del 42 por ciento en las indagatorias respecto al año anterior, además de una reducción del 57 por ciento en los casos de feminicidio, al contabilizarse únicamente nueve durante el año.

Finalmente, informó que en el transcurso del año se llevaron a cabo 517 cateos autorizados por la autoridad judicial, además del aseguramiento de seis mil 277 cartuchos, 87 armas de fuego y más de 500 kilogramos de droga.

Temas


Feminicidios
Narcomenudeo
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

