$!Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky

Se ha publicado el Ranking Mitófsky Capítulo: gobernadores y gobernadores de México, medición mensual sobre aprobación ciudadana, publicada por El Economista.

En dicha encuesta el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, registró en el mes de noviembre un 55.1% de aprobación ciudadana, por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3% en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan víctimas de Ficrea red de omisión y silencio