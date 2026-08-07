Aplicarán la ley ante posibles irregularidades en Torreón: Manolo Jiménez

Señaló que corresponde al órgano fiscalizador desarrollar las revisiones pertinentes y determinar, con base en la documentación financiera, si existen irregularidades que deban ser aclaradas o sancionadas.

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas , afirmó que se procederá conforme a derecho en caso de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detecte desvíos de recursos o fondos utilizados para fines distintos a los autorizados en la Tesorería Municipal de Torreón.

El mandatario estatal aseguró que se mantendrá atento a los resultados de la auditoría, particularmente ante las controversias legales generadas por las observaciones acumuladas en las cuentas públicas recientes del municipio.

Jiménez Salinas subrayó que cualquier actuación deberá sujetarse a los procedimientos establecidos en la ley, respetando las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado y el derecho de las autoridades o funcionarios señalados a presentar la documentación y solventar las observaciones correspondientes.

En caso de que las revisiones confirmen responsabilidades administrativas o un posible daño a la hacienda pública, indicó que las instancias competentes deberán actuar y aplicar las medidas previstas en la legislación.

La revisión forma parte de los mecanismos de fiscalización destinados a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos públicos municipales.