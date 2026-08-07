Aplicarán la ley ante posibles irregularidades en Torreón: Manolo Jiménez
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Manolo Jiménez afirmó que se actuará conforme a derecho si la ASE confirma desvíos o irregularidades en las cuentas públicas de Torreón
TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, afirmó que se procederá conforme a derecho en caso de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detecte desvíos de recursos o fondos utilizados para fines distintos a los autorizados en la Tesorería Municipal de Torreón.
Señaló que corresponde al órgano fiscalizador desarrollar las revisiones pertinentes y determinar, con base en la documentación financiera, si existen irregularidades que deban ser aclaradas o sancionadas.
El mandatario estatal aseguró que se mantendrá atento a los resultados de la auditoría, particularmente ante las controversias legales generadas por las observaciones acumuladas en las cuentas públicas recientes del municipio.
Jiménez Salinas subrayó que cualquier actuación deberá sujetarse a los procedimientos establecidos en la ley, respetando las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado y el derecho de las autoridades o funcionarios señalados a presentar la documentación y solventar las observaciones correspondientes.
En caso de que las revisiones confirmen responsabilidades administrativas o un posible daño a la hacienda pública, indicó que las instancias competentes deberán actuar y aplicar las medidas previstas en la legislación.
La revisión forma parte de los mecanismos de fiscalización destinados a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos públicos municipales.