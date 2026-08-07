Aplicarán la ley ante posibles irregularidades en Torreón: Manolo Jiménez

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    Aplicarán la ley ante posibles irregularidades en Torreón: Manolo Jiménez
    Manolo Jiménez señaló que las autoridades deberán actuar si se confirman irregularidades en el manejo de recursos públicos. SANDRA GÓMEZ

Manolo Jiménez afirmó que se actuará conforme a derecho si la ASE confirma desvíos o irregularidades en las cuentas públicas de Torreón

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, afirmó que se procederá conforme a derecho en caso de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detecte desvíos de recursos o fondos utilizados para fines distintos a los autorizados en la Tesorería Municipal de Torreón.

Señaló que corresponde al órgano fiscalizador desarrollar las revisiones pertinentes y determinar, con base en la documentación financiera, si existen irregularidades que deban ser aclaradas o sancionadas.

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El mandatario estatal aseguró que se mantendrá atento a los resultados de la auditoría, particularmente ante las controversias legales generadas por las observaciones acumuladas en las cuentas públicas recientes del municipio.

Jiménez Salinas subrayó que cualquier actuación deberá sujetarse a los procedimientos establecidos en la ley, respetando las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado y el derecho de las autoridades o funcionarios señalados a presentar la documentación y solventar las observaciones correspondientes.

En caso de que las revisiones confirmen responsabilidades administrativas o un posible daño a la hacienda pública, indicó que las instancias competentes deberán actuar y aplicar las medidas previstas en la legislación.

La revisión forma parte de los mecanismos de fiscalización destinados a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos públicos municipales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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