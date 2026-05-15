Archivo Municipal de Torreón lleva historia y literatura lagunera a la FILC 2026

El Archivo Municipal de Torreón y el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) invitaron a la ciudadanía a visitar el módulo que comparten dentro de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) Torreón 2026, instalada en el Centro de Convenciones. La FILC se desarrolla desde el pasado 8 de mayo y concluirá este domingo, con actividades y exhibiciones en un horario de 09:00 a 21:00 horas.

Cinthia Gaspar Montero, directora del Archivo Municipal, destacó que la edición 2026 tiene como eje temático “Fútbol, arte y literatura”, en relación con la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México será una de las sedes. “Para nosotros es muy importante formar parte de este espacio cultural que acerca los libros, la historia y la identidad lagunera a las familias de Torreón”, expresó. La funcionaria señaló que en el módulo se ofrece parte del catálogo editorial del Archivo Municipal, con obras relacionadas con la historia, cultura y personajes de la Comarca Lagunera.

Entre los títulos disponibles se encuentra “El cine silente en La Laguna”, de Ángel Miquel; “Narrar en el desierto. Historias laguneras de no ficción”, de Daniela Ramírez Cervantes; y “Galería de personajes laguneros”, de Jesús Gerardo Sotomayor Garza. Además, informó que durante esta semana se realizó la presentación del libro “Relatos de polvo y piel. Los Reynoso”, de Víctor Omar Elizalde González, en coedición con la Universidad Iberoamericana.

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