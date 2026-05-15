Torreón celebrará Día Mundial del Reciclaje con actividades en Paseo Colón

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    Torreón celebrará Día Mundial del Reciclaje con actividades en Paseo Colón
    Las dinámicas buscan fomentar hábitos de reciclaje y concientización ambiental entre niñas, niños y adultos en Torreón. CORTESÍA

La Dirección de Medio Ambiente realizará dinámicas de separación de residuos y concientización ambiental este domingo 17 de mayo

La Dirección General de Medio Ambiente de Torreón invitó a la ciudadanía a participar este domingo 17 de mayo en las actividades conmemorativas por el “Día Mundial del Reciclaje”, que se desarrollarán en el Paseo Colón.

Marcelo Sánchez Adame, titular de la dependencia, informó que la jornada se llevará a cabo en el módulo ubicado sobre la avenida Abasolo, donde familias y asistentes podrán participar en dinámicas enfocadas en la correcta separación de residuos y la adopción de hábitos responsables.

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Explicó que el “Día Mundial del Reciclaje”, reconocido por la UNESCO cada 17 de mayo, busca generar conciencia sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar residuos.

El funcionario destacó que las actividades tienen como objetivo fomentar la cultura del reciclaje, disminuir la generación de basura y fortalecer la participación ciudadana en acciones a favor del medio ambiente.

Además, señaló que mediante estas dinámicas se busca impulsar el manejo responsable de residuos desde los hogares y espacios públicos. “Queremos fomentar entre la ciudadanía hábitos que ayuden a cuidar nuestro entorno y mejorar la calidad de vida de todos”, comentó.

Sánchez Adame indicó que estas acciones forman parte de las estrategias de educación ambiental impulsadas por la dependencia para promover prácticas sustentables y fortalecer el cuidado del entorno.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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