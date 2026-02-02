Arranca programa de empoderamiento femenino en Torreón con el Paseo de las Emprendedoras

Torreón
/ 2 febrero 2026
    Arranca programa de empoderamiento femenino en Torreón con el Paseo de las Emprendedoras
    El Paseo de las Emprendedoras reúne cada domingo en Paseo Colón a mujeres que ofrecen productos artesanales y comerciales, fomentando la independencia económica y el comercio local. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El Instituto Municipal de la Mujer impulsa el empoderamiento económico femenino a través de un espacio dominical que reúne a 100 mujeres

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de transformar el talento creativo en independencia financiera, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Torreón puso en marcha formalmente su Programa de Empoderamiento Económico. El corazón de esta iniciativa es el ya conocido Paseo de las Emprendedoras, un escaparate dominical que hoy reúne a un centenar de mujeres decididas a fortalecer la economía de la región.

Amira Darwich García, directora del IMM, destacó que actualmente participan 100 emprendedoras que ofrecen una gama diversa de productos artesanales y comerciales. Desde repostería y alimentos hasta bisutería, artículos para mascotas y productos de cuidado personal, el espacio se ha convertido en un punto de encuentro clave para las familias laguneras.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Arqui Juve es reconocido por Forbes entre los 12 líderes en innovación

La visión del instituto para este año es clara: duplicar la participación. Darwich García señaló que la meta es integrar a más mujeres al programa, no solo para brindarles un lugar de venta, sino para consolidar sus habilidades empresariales.

“El objetivo es impulsar la independencia económica de las mujeres y brindar un espacio de visibilidad para sus proyectos”, afirmó la funcionaria, subrayando que este programa es un pilar del desarrollo local bajo la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González.

El Paseo de las Emprendedoras está abierto al público en general:

Día: Todos los domingos.

Lugar: Paseo Colón.

Horario: A partir de las 08:00 horas.

Para aquellas mujeres interesadas en sumarse a esta red de comercio local, el IMM mantiene abiertas sus puertas para brindar asesoría e información sobre los requisitos de inscripción:

Ubicación: Prolongación Colón y calle Delicias, colonia Luis Echeverría Álvarez.Teléfono de atención: 871 500 7412.

