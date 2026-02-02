Saltillo: Arqui Juve es reconocido por Forbes entre los 12 líderes en innovación

De acuerdo con el análisis de la propia revista, estos listados también operan como un termómetro de la economía mundial, al mostrar qué sectores concentran mayor poder y hacia dónde se desplazan la riqueza y la innovación. No obstante, Forbes advierte que estas clasificaciones deben leerse con un enfoque crítico, ya que reflejan influencia e impacto, pero no constituyen por sí mismas una garantía de ética profesional o integridad a largo plazo.

Para emprendedores y empresas, aparecer en estas listas representa no solo un logro personal, sino una poderosa herramienta de posicionamiento que facilita el acceso a capital de riesgo, atrae talento especializado y genera confianza entre socios internacionales.

La publicación subraya que los rankings de Forbes funcionan como un “sello de oro” de validación comercial y reputacional, al convertir el éxito profesional y financiero en un activo inmediato de credibilidad.

La revista Forbes incluyó al saltillense Diego Alejandro Alvarado de León, conocido en el entorno digital como el Arqui Juve y fundador de Juve 3D Studio, en su lista de los 12 líderes en innovación, bajo el título “Liderazgo e innovación: estas figuras claves te ayudarán a marcar el sendero de 2026” . El reconocimiento posiciona al creador coahuilense como una de las figuras emergentes con mayor influencia en la transformación de su sector a escala global.

En este contexto, la inclusión de Alvarado de León destaca por el alcance social y educativo de su trabajo, más allá de métricas financieras tradicionales, al haber logrado una conexión directa con audiencias masivas interesadas en comprender y aplicar conocimientos técnicos de arquitectura.

EL ARQUITECTO DEL SIGLO XXI

En su publicación, Forbes define al saltillense como “el arquitecto del siglo XXI que está redefiniendo la arquitectura a través de las redes”, donde es conocido como Juve 3D Studio. La revista lo reconoce como una voz impulsora que ha transformado la percepción de la arquitectura en el mundo digital, al combinar el rigor técnico de su formación profesional con una narrativa accesible y educativa en plataformas sociales.

Originario de Saltillo, Coahuila, Diego Alejandro Alvarado fundó Juve 3D Studio con el objetivo de hacer comprensibles los conceptos y prácticas arquitectónicas para cualquier persona interesada en construir, mejorar o entender los espacios que habita. Su enfoque se basa en explicaciones claras, ejemplos prácticos y un estilo narrativo que desmitifica una disciplina históricamente percibida como compleja o inaccesible.

Actualmente, El Arqui Juve registra cifras poco comunes dentro del ámbito profesional: más de 15.8 millones de seguidores en TikTok, 2.5 millones en Instagram y una comunidad superior a 12 millones en Facebook, lo que lo coloca entre los creadores de contenido educativo y técnico más influyentes de habla hispana.

Su audiencia, según destaca Forbes, no solo consume contenido, sino que aprende y aplica el conocimiento. Desde la interpretación de planos hasta soluciones prácticas para problemas de obra, su trabajo conecta con estudiantes, profesionistas y familias que buscan tomar decisiones informadas en procesos de construcción, remodelación y planeación de espacios.

MÁS ALLÁ DEL ALCANCE DIGITAL

La publicación enfatiza que lo que distingue a Juve 3D Studio no es únicamente el tamaño de su comunidad digital, sino el impacto real de su contenido. Miles de personas han utilizado sus explicaciones como guía en procesos de autoconstrucción y mejora de vivienda, mientras que su participación en foros y eventos especializados lo ha consolidado como mentor de nuevas generaciones de arquitectos.

Para Forbes, la trayectoria de Alvarado de León representa un nuevo paradigma profesional, en el que el conocimiento técnico se integra con la influencia social para generar educación, conciencia y transformación.

“Hoy la arquitectura también se diseña en el entorno digital”, concluye la revista al destacar que Juve 3D Studio se ha convertido en un puente entre la arquitectura tradicional y las audiencias del futuro.