Asegura FGR inmueble de ECO PISAR HM, proveedor recurrente de SIMAS Torreón

De acuerdo con fuentes extraoficiales confirmaron el estatus del proveedor, cuyo predio, ubicado en la intersección de la Avenida Juárez y la Calzada México, exhibe sellos oficiales con la leyenda “INMUEBLE ASEGURADO”. La diligencia federal se encuentra registrada bajo la carpeta de investigación C.I. FED/COAH/TORR/0000433/2026 y la referencia T.I. 140/2026.

TORREÓN, COAH.- Un inmueble vinculado a la empresa ECO PISARI HM, S.A. de C.V., contratista clave del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón, fue asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque la FGR no ha emitido un comunicado oficial sobre los motivos del operativo o posibles detenciones, fuentes internas de la paramunicipal han comenzado a evaluar la situación contractual tras la intervención federal.

Contratos millonarios bajo la lupaLa relevancia del aseguramiento radica en el papel preponderante que ECO PISARI HM ha desempeñado en la operatividad de SIMAS Torreón durante los últimos cuatro años. De acuerdo con registros públicos, la empresa ha sido beneficiada con contratos abiertos bajo la modalidad de arrendamiento de maquinaria y equipos de desazolve de succión-presión.

La sumatoria de los montos máximos asignados en las licitaciones desde 2023 hasta 2026 asciende a 87 millones 986 mil 480 pesos (sin IVA):

-2023 (SIMAS 059/2023): Contrato por 15 millones de pesos.

-2024 (SIMAS 012/2024): Contrato por 37.4 millones de pesos.

-2025 (SIMAS 049/2025): Contrato por 20.1 millones de pesos.

-2026 (SIMAS 063/2026): Contrato por 15.3 millones de pesos.

Además de la investigación federal, los expedientes de contratación presentan discrepancias en fechas de actas oficiales. Por ejemplo, en la licitación más reciente (SIMAS 063/2026), el acta hace referencia a una reunión realizada en mayo de 2025, a pesar de que la apertura de proposiciones se dio en abril de 2026. Antecedentes similares ocurrieron en 2024, cuando la paramunicipal tuvo que realizar aclaraciones sobre “errores involuntarios” en las fechas de sus procesos de licitación.

El aseguramiento de las instalaciones de este proveedor —donde también se reportó el resguardo de maquinaria pesada— traslada el caso del ámbito administrativo municipal al terreno federal, convirtiendo la transparencia del ejercicio de estos recursos en un asunto de alto interés público.

Hasta el momento, SIMAS Torreón se mantiene a la espera de mayores informes por parte de la autoridad correspondiente para determinar el curso legal que seguirán los contratos vigentes con la empresa señalada.