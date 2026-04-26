Atiende Torreón 81 reportes por obstrucción de la vía pública en una semana

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Torreón
/ 26 abril 2026
    Atiende Torreón 81 reportes por obstrucción de la vía pública en una semana
    Se registraron 32 reportes por vehículos abandonados o chatarra. CORTESÍA

Las quejas están relacionadas principalmente con la obstrucción de la vía pública

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de mantener el orden y promover el cumplimiento de la normativa vigente, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón atendió, en una sola semana, un total de 81 reportes ciudadanos relacionados con la obstrucción de la vía pública.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, informó que, del total de quejas, destacan los reportes por vehículos en estado de abandono o chatarra, con 32 casos, así como 24 denuncias por obstrucción de la vía pública.

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Asimismo, se atendieron cinco reportes por la presencia de animales de granja en zonas no permitidas, una situación que puede generar riesgos sanitarios y afectar la convivencia vecinal. En estos casos, el personal realiza visitas para informar a los propietarios sobre la normativa aplicable y las alternativas para regularizar su situación.

Además, se dio atención a 12 reportes relacionados con condiciones insalubres que podrían derivar en problemas de salud pública, entre otros casos.

El funcionario señaló que las obstrucciones en la vía pública afectan la movilidad y el libre tránsito, por lo que se llevan a cabo intervenciones para liberar espacios y garantizar el uso adecuado de calles y banquetas.

$!Hubo 24 denuncias por obstrucción de calles y banquetas
Hubo 24 denuncias por obstrucción de calles y banquetas CORTESÍA

En cuanto a los vehículos abandonados, explicó que representan un riesgo tanto para la seguridad como para la imagen urbana, por lo que en primera instancia se procede a notificar a los propietarios.

Fernández Llamas agregó que también se atienden reportes por ruido excesivo, donde se privilegia el diálogo y la conciliación entre vecinos, además de informar sobre los límites permitidos.

La Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González reiteró la importancia de la participación ciudadana para detectar y reportar situaciones que afecten el orden, la movilidad y la seguridad de la población. Para ello, se invita a la ciudadanía a denunciar a través del número 073 de Atención Ciudadana, así como en las redes sociales oficiales de Inspección y Verificación Torreón.

“Con acciones coordinadas entre autoridad y ciudadanía, se fortalece el orden, la seguridad y la calidad de vida en el municipio”, concluyó el director.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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