Revisarán anexos en Torreón; van por centros clandestinos

Actualmente se tiene registro de 80 anexos en la ciudad. La medida busca garantizar que operen bajo condiciones seguras y con apego a normas que protejan a las personas en tratamiento.

TORREÓN, COAH.- Autoridades municipales acordaron reforzar las inspecciones en los centros de rehabilitación de Torreón , como parte de una estrategia para actualizar el reglamento local y alinearlo con la legislación estatal recientemente aprobada.

El titular de la Comisión de Seguridad en el Cabildo, Sergio Lara Galván, explicó que las revisiones incluyen la verificación del registro oficial, la acreditación de responsables legales, la inspección de instalaciones y personal, así como la supervisión de expedientes de los internos.

Indicó que este esquema permitirá detectar irregularidades y fortalecer la protección tanto de los usuarios como de sus familias, asegurando que los tratamientos se apeguen a principios éticos y al respeto de los derechos humanos.

Como parte de estas acciones, se gestiona la creación de un órgano colegiado especializado, integrado por personal de salud, seguridad y bienestar social, que dará seguimiento permanente al funcionamiento de los centros.

“Estamos al tanto de un suceso reciente donde un usuario evadió las instalaciones; esto refuerza que estos lugares no deben operar fuera del examen continuo de un comité”, enfatizó Lara Galván.

El regidor advirtió que, aunque existe un padrón de centros, no se descarta la operación de espacios clandestinos, por lo que llamó a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía para ampliar el alcance de las revisiones.