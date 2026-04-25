Revisarán anexos en Torreón; van por centros clandestinos

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Torreón
/ 25 abril 2026
    Revisarán anexos en Torreón; van por centros clandestinos
    Autoridades municipales clausuraron hace siete días un centro de rehabilitación tras detectar maltrato, presencia de menores y fallas graves en protocolos. SANDRA GÓMEZ

Buscan alinear reglamento municipal con ley estatal y endurecer vigilancia en centros de recuperación

TORREÓN, COAH.- Autoridades municipales acordaron reforzar las inspecciones en los centros de rehabilitación de Torreón, como parte de una estrategia para actualizar el reglamento local y alinearlo con la legislación estatal recientemente aprobada.

Actualmente se tiene registro de 80 anexos en la ciudad. La medida busca garantizar que operen bajo condiciones seguras y con apego a normas que protejan a las personas en tratamiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/reforzaran-vigilancia-en-torreon-transito-y-policia-recibiran-armamento-en-mayo-LF20257815

El titular de la Comisión de Seguridad en el Cabildo, Sergio Lara Galván, explicó que las revisiones incluyen la verificación del registro oficial, la acreditación de responsables legales, la inspección de instalaciones y personal, así como la supervisión de expedientes de los internos.

Indicó que este esquema permitirá detectar irregularidades y fortalecer la protección tanto de los usuarios como de sus familias, asegurando que los tratamientos se apeguen a principios éticos y al respeto de los derechos humanos.

Como parte de estas acciones, se gestiona la creación de un órgano colegiado especializado, integrado por personal de salud, seguridad y bienestar social, que dará seguimiento permanente al funcionamiento de los centros.

“Estamos al tanto de un suceso reciente donde un usuario evadió las instalaciones; esto refuerza que estos lugares no deben operar fuera del examen continuo de un comité”, enfatizó Lara Galván.

El regidor advirtió que, aunque existe un padrón de centros, no se descarta la operación de espacios clandestinos, por lo que llamó a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía para ampliar el alcance de las revisiones.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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