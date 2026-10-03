Aún sin titulares la Contraloría y el Implan de Torreón

El Presidente Municipal señaló que la administración mantiene en curso los procedimientos establecidos para concretar el nombramiento, con el propósito de que la selección se realice conforme a los mecanismos institucionales previstos para esa responsabilidad.

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón , Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que durante la próxima sesión de Cabildo, prevista para la segunda semana de octubre, se contempla avanzar en el procedimiento para la designación del nuevo titular de la Contraloría Municipal mediante la emisión de la convocatoria correspondiente.

Mientras se desarrolla este proceso, aseguró que las actividades de la Contraloría Municipal continúan con normalidad y que los asuntos pendientes reciben seguimiento por parte del personal que permanece al frente de la operación cotidiana de la dependencia.

Una situación similar se mantiene en el Instituto Municipal de Planeación (Implan), donde las labores y proyectos continúan bajo la responsabilidad de funcionarios de segundo nivel mientras se define la titularidad correspondiente.

Riquelme Solís destacó que la intención es garantizar que ambos organismos mantengan continuidad administrativa y que los procedimientos internos, programas y asuntos en trámite no se vean interrumpidos durante el periodo de transición.

Respecto a posibles movimientos adicionales dentro de la administración municipal, el Alcalde indicó que, por el momento, no se contemplan más cambios en las distintas dependencias.

Con ello, el Gobierno Municipal concentra actualmente el proceso de reorganización en las áreas que se encuentran pendientes de contar con titulares definitivos, procurando mantener la operación institucional y el seguimiento de los asuntos públicos.