Riquelme anuncia inversión en cárcamos y refuerza operativo por lluvias en Torreón

TORREÓN, COAH.- El Gobierno Municipal de Torreón mantiene activo un operativo de atención por las afectaciones de las lluvias y las distintas áreas permanecerán en alerta durante el fin de semana ante la posibilidad de más precipitaciones, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. Luego de la reunión de evaluación de la incidencia delictiva de la semana 39, el edil dio a conocer las acciones realizadas en coordinación con Protección Civil del Estado.

Se trabaja en los pozos de captación de Nueva Laguna Norte, Aviación, Rincón La Merced, Loma Real y Villas Universidad Oriente, y las cuadrillas han intervenido 31 puntos con acumulación de agua. También se retiraron 187 árboles derribados. Hay tres espacios habilitados como refugio: el DIF Nueva Rosita, el Auditorio Municipal y las instalaciones de Protección Civil. Hasta el momento, tres personas han sido atendidas con alojamiento, alimentos y atención médica si la requieren. “Seguimos en alerta y atendiendo todos los reportes de la ciudadanía, también permanecemos en contacto con CFE y preparados ante la probabilidad de que continúen las precipitaciones”, afirmó Riquelme, quien señaló que además se entregan hule y despensas, y se apoya a transeúntes y conductores varados.

Como medida de fondo, el alcalde anunció un programa de inversión conjunta con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para intervenir los cárcamos de la ciudad. Explicó que ya se sustituyeron ocho motores, aunque hay equipos obsoletos que requieren renovación, y que se sumará obra civil en estos sistemas. En otros temas, informó que fueron revisados los operativos de seguridad para los eventos del fin de semana, entre ellos el cierre de La Feria. Sobre la vía pública, dio a conocer que suman 509 vehículos chatarra retirados: 384 de forma voluntaria y 125 con grúa al corralón.