Autoridades de La Laguna refuerzan coordinación en seguridad

En el encuentro participaron el comandante de la XI Región Militar, general Fernando Colchado Gómez, y el fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez. Junto a ellos estuvo presente el primer regidor y encargado del despacho de la Alcaldía de Torreón, Luis Jorge Cuerda Serna.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad y mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, autoridades de Coahuila y Durango sostuvieron una reunión como parte del Grupo de Coordinación Operativa. En ella revisaron estrategias enfocadas en la prevención del delito y la tranquilidad de la población lagunera.

También asistieron la fiscal general del Estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso; la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, así como representantes de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Durante la reunión se analizaron las condiciones de seguridad en la región. Además, se evaluaron los resultados de los operativos conjuntos que se desarrollan en la Zona Metropolitana de La Laguna.

Las autoridades coincidieron en la importancia de mantener la comunicación permanente y el trabajo coordinado para responder de manera eficaz a los retos en materia de seguridad pública.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar impulsando estrategias conjuntas que permitan preservar la paz social, fortalecer la prevención y garantizar mejores condiciones de seguridad para las familias de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.