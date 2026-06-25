Autoridades de La Laguna refuerzan coordinación en seguridad

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    Autoridades de La Laguna refuerzan coordinación en seguridad
    Representantes de Coahuila, Durango, las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad participaron en la reunión del Grupo de Coordinación Operativa para dar seguimiento a las estrategias conjuntas en La Laguna. SANDRA GÓMEZ

Durante la reunión del Grupo de Coordinación Operativa se revisaron las condiciones de seguridad y los resultados de los operativos conjuntos en la Zona Metropolitana de La Laguna

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad y mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, autoridades de Coahuila y Durango sostuvieron una reunión como parte del Grupo de Coordinación Operativa. En ella revisaron estrategias enfocadas en la prevención del delito y la tranquilidad de la población lagunera.

En el encuentro participaron el comandante de la XI Región Militar, general Fernando Colchado Gómez, y el fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez. Junto a ellos estuvo presente el primer regidor y encargado del despacho de la Alcaldía de Torreón, Luis Jorge Cuerda Serna.

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También asistieron la fiscal general del Estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso; la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, así como representantes de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Durante la reunión se analizaron las condiciones de seguridad en la región. Además, se evaluaron los resultados de los operativos conjuntos que se desarrollan en la Zona Metropolitana de La Laguna.

Las autoridades coincidieron en la importancia de mantener la comunicación permanente y el trabajo coordinado para responder de manera eficaz a los retos en materia de seguridad pública.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar impulsando estrategias conjuntas que permitan preservar la paz social, fortalecer la prevención y garantizar mejores condiciones de seguridad para las familias de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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