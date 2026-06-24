Tesorería Municipal propone ampliar descuentos en predial para toda la ciudadanía

TORREÓN, COAH.- Javier Lechuga Jiménez Labora, responsable de la Tesorería Municipal, informó que se encuentra en análisis una propuesta para ampliar el programa de descuentos en adeudos, misma que será presentada posteriormente ante el pleno del Cabildo para su aprobación. El funcionario explicó que el planteamiento contempla eliminar los filtros actuales que limitan los beneficios únicamente a sectores vulnerables, con el objetivo de que cualquier ciudadano con adeudos pueda acceder a los incentivos y regularizar su situación.

Desde abril pasado, el Gobierno Municipal implementó un programa dirigido inicialmente a habitantes de zonas consideradas de alta marginación. Sin embargo, debido a la respuesta positiva de los contribuyentes, las autoridades analizan extenderlo a todo el padrón como una estrategia para fortalecer la recaudación municipal. De manera paralela, continúa vigente el esquema de apoyo para el sector rural, mediante el cual habitantes de ejidos y comunidades pueden liquidar sus adeudos con un pago único de 500 pesos por anualidad, con un límite de hasta cinco años y conforme a los criterios legales de prescripción. Lechuga Jiménez destacó que, aunque el segundo semestre del año representa una etapa de mayor presión económica para las familias por gastos relacionados con el regreso a clases y el periodo vacacional, la administración municipal busca mantener un ritmo constante en la captación de ingresos.

“Más allá de una cifra meta, nos enfocamos en no perder el ritmo de captación”, puntualizó. El titular de la Tesorería señaló que actualmente el municipio registra un nivel de cumplimiento del 70 por ciento en las obligaciones de los contribuyentes. Asimismo, informó que, derivado de la estabilidad financiera alcanzada, se prepara una propuesta para ajustar el presupuesto anual del municipio, pasando de 4 mil a 5 mil millones de pesos, iniciativa que será analizada próximamente.

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