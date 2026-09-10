Autoridades investigan la muerte de mujer a manos de su hijo en Torreón

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez , informó que, de acuerdo con versiones recabadas entre personas cercanas a la familia, el detenido presuntamente enfrentaba problemas relacionados con el consumo de sustancias adictivas, situación que habría generado dificultades dentro del entorno familiar.

TORREÓN, COAH.- Como parte de las indagatorias relacionadas con la muerte de una mujer y la detención de una persona de su entorno familiar, comenzaron a surgir testimonios de vecinos y personas allegadas que podrían aportar elementos para esclarecer las circunstancias que rodearon los hechos.

Será la autoridad investigadora la encargada de determinar, mediante las diligencias correspondientes, si dichos antecedentes guardan alguna relación con los acontecimientos y de establecer las responsabilidades conforme avance la integración de la carpeta de investigación.

El Fiscal mencionó que producto de estos hechos se puso al probable responsable a disposición de las autoridades ministeriales.

Las primeras investigaciones arrojan un probable vínculo familiar entre el hombre detenido y la persona fallecida.

El detenido, de ser encontrado como responsable de estos hechos, caerá todo el peso de la ley.

Se seguirá integrando la carpeta de investigación y, partiendo de los datos que sea posible difundir, se informará de las indagatorias y la confiabilidad y naturaleza de dicha carpeta de investigación.

Testigos y personas allegadas al entorno familiar relataron con consternación que el detenido padecía problemas de consumo de sustancias adictivas.

Asimismo, trascendió que la víctima, identificada por vecinos como María de Jesús Puentes González, se ganaba la vida honestamente mediante la venta de semillas en los tianguis de la localidad, compartiendo el mismo techo con su atacante.