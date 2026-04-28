Avanza plan de estimulación pluvial en Coahuila y Durango

Tras la confirmación de permisos para la fase inicial, autoridades locales sostienen reuniones con el sector agrícola y organismos federales para concretar su implementación.

TORREÓN, COAH.- La iniciativa de estimulación pluvial para mitigar la sequía en los límites de Coahuila y Durango registra avances.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, destacó la coordinación con el gobierno de Durango y productores de la región. Señaló que el objetivo es dar viabilidad al proyecto.

“Contamos ya con el aval correspondiente. El paso actual es resolver los pormenores técnicos directamente con la compañía proveedora”, explicó.

Agregó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha manifestado su intención de sumarse al esquema de trabajo.

El plan se enfocará en la Cuenca Alta y en zonas estratégicas de Durango. Se busca incentivar precipitaciones que beneficien a la Comarca Lagunera y mejorar la captación de agua.

En cuanto al financiamiento, indicó que el arranque requerirá una inversión estimada de entre 12 y 15 millones de pesos. Precisó que el recurso proviene de gestiones de productores, sin utilizar presupuesto estatal de ambas entidades.

Finalmente, reconoció que la técnica ha generado debate sobre su efectividad. Aun así, consideró necesario explorar alternativas ante la situación hídrica.

“Existen posturas encontradas sobre su efectividad, pero en el contexto actual es necesario actuar y probar soluciones”, señaló.