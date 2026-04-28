Avanza plan de estimulación pluvial en Coahuila y Durango

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Torreón
/ 28 abril 2026
    Avanza plan de estimulación pluvial en Coahuila y Durango
    Autoridades analizan la aplicación de estimulación pluvial en zonas de Durango para favorecer la captación de agua en La Laguna. SANDRA GÓMEZ

Definen aspectos técnicos y costos; prevén inversión de hasta 15 millones de pesos para incentivar lluvias en la región lagunera

TORREÓN, COAH.- La iniciativa de estimulación pluvial para mitigar la sequía en los límites de Coahuila y Durango registra avances.

Tras la confirmación de permisos para la fase inicial, autoridades locales sostienen reuniones con el sector agrícola y organismos federales para concretar su implementación.

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El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, destacó la coordinación con el gobierno de Durango y productores de la región. Señaló que el objetivo es dar viabilidad al proyecto.

“Contamos ya con el aval correspondiente. El paso actual es resolver los pormenores técnicos directamente con la compañía proveedora”, explicó.

Agregó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha manifestado su intención de sumarse al esquema de trabajo.

El plan se enfocará en la Cuenca Alta y en zonas estratégicas de Durango. Se busca incentivar precipitaciones que beneficien a la Comarca Lagunera y mejorar la captación de agua.

En cuanto al financiamiento, indicó que el arranque requerirá una inversión estimada de entre 12 y 15 millones de pesos. Precisó que el recurso proviene de gestiones de productores, sin utilizar presupuesto estatal de ambas entidades.

Finalmente, reconoció que la técnica ha generado debate sobre su efectividad. Aun así, consideró necesario explorar alternativas ante la situación hídrica.

“Existen posturas encontradas sobre su efectividad, pero en el contexto actual es necesario actuar y probar soluciones”, señaló.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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