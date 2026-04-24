Avanza saneamiento en Torreón con siete colectores en marcha

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Torreón
/ 24 abril 2026
    Avanza saneamiento en Torreón con siete colectores en marcha
    Gabriel Elizondo Pérez informó sobre el avance de colectores para modernizar la red de drenaje en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Proyecto estatal busca renovar la red de drenaje con inversión de 500 mdp y reducir riesgos sanitarios

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Coahuila impulsa la construcción de siete colectores de drenaje en Torreón, como parte de una estrategia para mejorar el entorno urbano y la salud pública en la región.

El titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, informó que el proyecto contempla una inversión global de 500 millones de pesos. Actualmente, tres frentes de obra ya se encuentran activos, mientras que el resto iniciará en los próximos días, con la meta de concluir todas las intervenciones antes de que finalice el año.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/fortalece-simas-torreon-red-hidraulica-con-nuevos-pozos-e-interconexiones-estrategicas-GE20244651

Explicó que cada tramo representa inversiones de hasta 80 millones de pesos. Estas obras buscan modernizar la red sanitaria, que presentaba daños estructurales acumulados durante años.

Aunque se trata de infraestructura subterránea, señaló que su impacto es directo en la vida cotidiana. Permite prevenir brotes de aguas negras y fugas que afectan la higiene y la convivencia en colonias, principalmente en zonas vulnerables de la periferia.

Detalló que el proyecto se desarrolla bajo un esquema de coordinación entre niveles de gobierno. El estado ejecuta la red primaria, mientras que el municipio complementa con las redes internas de distribución domiciliaria.

El funcionario subrayó que la mejora del drenaje responde a una demanda histórica en la región Laguna. Añadió que estas acciones buscan atender una problemática que por años ha afectado la calidad de vida de las familias.

Para el resto del año, indicó, se prevé intensificar los trabajos para fortalecer el sistema de conducción de aguas residuales y asegurar un funcionamiento más eficiente y duradero.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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