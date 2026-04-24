Avanza saneamiento en Torreón con siete colectores en marcha

El titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, informó que el proyecto contempla una inversión global de 500 millones de pesos. Actualmente, tres frentes de obra ya se encuentran activos, mientras que el resto iniciará en los próximos días, con la meta de concluir todas las intervenciones antes de que finalice el año.

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Coahuila impulsa la construcción de siete colectores de drenaje en Torreón , como parte de una estrategia para mejorar el entorno urbano y la salud pública en la región.

Explicó que cada tramo representa inversiones de hasta 80 millones de pesos. Estas obras buscan modernizar la red sanitaria, que presentaba daños estructurales acumulados durante años.

Aunque se trata de infraestructura subterránea, señaló que su impacto es directo en la vida cotidiana. Permite prevenir brotes de aguas negras y fugas que afectan la higiene y la convivencia en colonias, principalmente en zonas vulnerables de la periferia.

Detalló que el proyecto se desarrolla bajo un esquema de coordinación entre niveles de gobierno. El estado ejecuta la red primaria, mientras que el municipio complementa con las redes internas de distribución domiciliaria.

El funcionario subrayó que la mejora del drenaje responde a una demanda histórica en la región Laguna. Añadió que estas acciones buscan atender una problemática que por años ha afectado la calidad de vida de las familias.

Para el resto del año, indicó, se prevé intensificar los trabajos para fortalecer el sistema de conducción de aguas residuales y asegurar un funcionamiento más eficiente y duradero.