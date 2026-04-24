Fortalece Simas-Torreón red hidráulica con nuevos pozos e interconexiones estratégicas

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Torreón
/ 24 abril 2026
    Fortalece Simas-Torreón red hidráulica con nuevos pozos e interconexiones estratégicas
    Roberto Escalante González, gerente general de Simas Torreón, adelantó que serán habilitadas dos nuevas fuentes de abastecimiento de agua, en el primer semestre del año. SANDRA GÓMEZ

Proyecta habilitar cuatro fuentes de abastecimiento

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de optimizar la distribución de agua potable y responder a la demanda ciudadana, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón avanza en la perforación de pozos y ejecución de obras clave, informó su gerente general, Roberto Escalante González.

El funcionario destacó que este plan de infraestructura se sustenta en una inversión sólida destinada a garantizar la eficiencia del servicio.

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Para el ejercicio actual, el organismo tiene proyectada la habilitación de cuatro fuentes de abastecimiento. La programación establece dos pozos para el primer semestre —iniciando en la colonia Los Profesionistas— y dos más para la segunda mitad del año, ubicados estratégicamente para robustecer la presión en la red general.

A la par, se desarrollan cuatro interconexiones hidráulicas fundamentales. Escalante González detalló que una de ellas está por concluir, lo que representará una mejora directa para los habitantes de Joyas del Oriente, Joyas del Bosque y Real del Sol.

Las obras restantes se enfocan en equilibrar el suministro en las zonas norte, poniente y suroriente de la ciudad.

El gerente precisó que, si bien persisten desafíos operativos, el volumen de agua disponible es suficiente para la población.

Aunque se mantiene el esquema de tandeo en sectores específicos, aseguró que la gran mayoría de las fuentes de captación operan de forma ininterrumpida.

En cuanto al presupuesto, recordó que se ejercen cerca de 500 millones de pesos en materia hídrica y sanitaria. De este monto, más de 400 millones se canalizan prioritariamente al drenaje sanitario, incluyendo la modernización de colectores y redes secundarias.

Resaltó que el apoyo de la iniciativa privada y otros niveles de gobierno, mediante pipas y logística, complementa esta estrategia integral para el futuro de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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