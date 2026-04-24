Fortalece Simas-Torreón red hidráulica con nuevos pozos e interconexiones estratégicas

El funcionario destacó que este plan de infraestructura se sustenta en una inversión sólida destinada a garantizar la eficiencia del servicio.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de optimizar la distribución de agua potable y responder a la demanda ciudadana, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón avanza en la perforación de pozos y ejecución de obras clave, informó su gerente general, Roberto Escalante González.

Para el ejercicio actual, el organismo tiene proyectada la habilitación de cuatro fuentes de abastecimiento. La programación establece dos pozos para el primer semestre —iniciando en la colonia Los Profesionistas— y dos más para la segunda mitad del año, ubicados estratégicamente para robustecer la presión en la red general.

A la par, se desarrollan cuatro interconexiones hidráulicas fundamentales. Escalante González detalló que una de ellas está por concluir, lo que representará una mejora directa para los habitantes de Joyas del Oriente, Joyas del Bosque y Real del Sol.

Las obras restantes se enfocan en equilibrar el suministro en las zonas norte, poniente y suroriente de la ciudad.

El gerente precisó que, si bien persisten desafíos operativos, el volumen de agua disponible es suficiente para la población.

Aunque se mantiene el esquema de tandeo en sectores específicos, aseguró que la gran mayoría de las fuentes de captación operan de forma ininterrumpida.

En cuanto al presupuesto, recordó que se ejercen cerca de 500 millones de pesos en materia hídrica y sanitaria. De este monto, más de 400 millones se canalizan prioritariamente al drenaje sanitario, incluyendo la modernización de colectores y redes secundarias.

Resaltó que el apoyo de la iniciativa privada y otros niveles de gobierno, mediante pipas y logística, complementa esta estrategia integral para el futuro de Torreón.