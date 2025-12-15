Blindan Torreón con operativo conjunto para frenar venta ilegal de pirotecnia

Torreón
/ 15 diciembre 2025
    Blindan Torreón con operativo conjunto para frenar venta ilegal de pirotecnia
    El patrullaje estratégico abarcó colonias consideradas focos de riesgo. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno participaron en los recorridos, sobre todo en colonias de alto riesgo

TORREÓN, COAH.- Un robusto operativo interinstitucional se desplegó el pasado sábado en Torreón, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad ciudadana ante el uso y comercio ilegal de pirotecnia durante la temporada decembrina.

La acción preventiva, que se extendió de las 21:00 a las 00:00 horas, estuvo a cargo de 33 elementos de los tres órdenes de gobierno, incluyendo al Ejército Mexicano, Protección Civil, Policía Metropolitana, el BOIC y elementos del Grupo de Reacción Torreón, quienes actuaron de manera coordinada en labores de vigilancia e inspección.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo

El despliegue operativo permitió atender diversos reportes anónimos, focalizando la intervención en dos domicilios particulares y seis misceláneas señaladas por la venta irregular de estos artefactos. Además, se realizaron recorridos preventivos en el tianguis de Los Manhattan.

El patrullaje estratégico también abarcó colonias consideradas focos de riesgo, como la Lázaro Cárdenas, Dalias, Eduardo Guerra, Ferrocarrilera y Francisco Villa, reforzando la presencia policial para garantizar el orden y la seguridad.

Estas acciones forman parte de las estrategias permanentes de seguridad y prevención que el municipio mantiene para proteger a la población y evitar incidentes lamentables relacionados con la pirotecnia.

Temas


Pirotecnia
Seguridad
operativos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3% en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky
Durante la sesión legislativa se expusieron cifras relacionadas con seguridad, rezago en investigaciones y operatividad institucional.

Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo
Elementos de seguridad realizan recorridos de vigilancia en la franja fronteriza de Coahuila como parte de los operativos permanentes.

Coahuila registra en 2025 la cifra más baja de muertes de migrantes en una década
Esclavo del sistema

Esclavo del sistema

true

Se puede decir... Que sigue vigente la ‘inseguridad’
true

El reto de combatir la extorsión en año electoral
true

El oro del Rin y la tentación del caudillo: la disputa entre el poder y el amor
true

La narcopolítica no sólo es morena, también es azul