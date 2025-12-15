Blindan Torreón con operativo conjunto para frenar venta ilegal de pirotecnia

TORREÓN, COAH.- Un robusto operativo interinstitucional se desplegó el pasado sábado en Torreón, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad ciudadana ante el uso y comercio ilegal de pirotecnia durante la temporada decembrina.

La acción preventiva, que se extendió de las 21:00 a las 00:00 horas, estuvo a cargo de 33 elementos de los tres órdenes de gobierno, incluyendo al Ejército Mexicano, Protección Civil, Policía Metropolitana, el BOIC y elementos del Grupo de Reacción Torreón, quienes actuaron de manera coordinada en labores de vigilancia e inspección.

El despliegue operativo permitió atender diversos reportes anónimos, focalizando la intervención en dos domicilios particulares y seis misceláneas señaladas por la venta irregular de estos artefactos. Además, se realizaron recorridos preventivos en el tianguis de Los Manhattan.

El patrullaje estratégico también abarcó colonias consideradas focos de riesgo, como la Lázaro Cárdenas, Dalias, Eduardo Guerra, Ferrocarrilera y Francisco Villa, reforzando la presencia policial para garantizar el orden y la seguridad.

Estas acciones forman parte de las estrategias permanentes de seguridad y prevención que el municipio mantiene para proteger a la población y evitar incidentes lamentables relacionados con la pirotecnia.