Blindan Torreón por Semana Santa: despliegan 400 elementos por turno y cancelan descansos

TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de garantizar un periodo vacacional seguro, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón anunció la puesta en marcha de un operativo integral que movilizará a la totalidad de su fuerza operativa durante la Semana Santa 2026. Por instrucción del titular de la corporación, Alfredo Flores Originales, se informó que los descansos han quedado suspendidos para los agentes, permitiendo un despliegue de 400 elementos por turno. Estos efectivos reforzarán la vigilancia en colonias, corredores comerciales y las principales vialidades de la ciudad.

Uno de los puntos críticos de la estrategia será el tradicional Viacrucis, donde se destinarán 200 elementos específicamente para el control de multitudes, prevención de incidentes y protección de los miles de asistentes que se esperan en el evento religioso. Además, ante el incremento en el uso de quintas y centros recreativos, las autoridades advirtieron que no habrá tolerancia para las irregularidades:

- Cero fiestas clandestinas: se mantendrá una vigilancia estricta para evitar eventos con presencia de menores de edad y consumo de alcohol.

- Grupos de reacción: realizarán recorridos permanentes para mantener el orden en zonas de esparcimiento. Tras el éxito del periodo vacacional anterior, donde se registró saldo blanco en las escuelas, la DSPM coordinará nuevamente esfuerzos con la Secretaría de Educación Pública. El plan incluye rondines constantes para evitar robos o actos vandálicos en los planteles mientras los alumnos están fuera de las aulas.

“Buscamos replicar los resultados previos. La colaboración ciudadana es clave, por lo que exhortamos a los vecinos a reportar cualquier actividad sospechosa cerca de las escuelas”, señaló la corporación. Para optimizar los tiempos de respuesta, se fortalecerá la comunicación directa con la ciudadanía a través de grupos de WhatsApp que vinculan a vecinos, empresarios y autoridades educativas. En caso de cualquier emergencia o reporte, la Dirección de Seguridad Pública pone a disposición los siguientes contactos:

Línea directa: 8717-290099

WhatsApp: 8717-197375

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