Boletos abiertos y viaje redondo dan flexibilidad a viajeros en Torreón

TORREÓN, COAH.- Para quienes viajan en temporada decembrina, la Central Camionera de Torreón ofrece esquemas de viaje redondo y boleto abierto, opciones que permiten a los pasajeros regresar en la fecha y horario que mejor se ajusten a sus necesidades, informó el gerente del recinto, Enrique Reyes.

Estas modalidades brindan mayor margen de maniobra ante cambios de último momento, especialmente en periodos de alta demanda, cuando la disponibilidad de asientos suele reducirse. No obstante, las autoridades recomiendan a los usuarios informarse previamente sobre las políticas de cada línea para evitar contratiempos.

Definir con anticipación la fecha y hora de regreso resulta clave, sobre todo para rutas de alta afluencia como Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Durango y Monterrey, ya que permite asegurar espacios y adquirir boletos sin presión. La experiencia indica que dejar la compra para el mismo día del viaje complica el proceso y eleva el riesgo de no encontrar lugar.

Además de garantizar asiento, la compra anticipada puede ofrecer mejores tarifas y la posibilidad de elegir horarios preferentes, un beneficio relevante en rutas que se saturan durante estas fechas.

Los días de mayor movimiento en la central se concentran del 24 al 26 de diciembre y del 31 de diciembre al 2 o 3 de enero, periodos en los que la demanda alcanza su punto máximo.

Para este cierre de año, se prevé un incremento de entre 30 y 40 por ciento en el flujo de pasajeros, una tendencia típica de la temporada decembrina, impulsada por reuniones familiares y viajes vacacionales.

Entre los destinos más solicitados desde Torreón se encuentran Durango, Chihuahua, Ciudad Juárez, Monterrey, Zacatecas, Ciudad de México y Puebla, así como rutas hacia San Antonio, El Paso y Dallas, Texas, lo que refleja la amplia conectividad de la región tanto a nivel nacional como internacional.