Boletos abiertos y viaje redondo dan flexibilidad a viajeros en Torreón

Torreón
/ 17 diciembre 2025
    Boletos abiertos y viaje redondo dan flexibilidad a viajeros en Torreón
    La Central Camionera se prepara para días de máxima afluencia. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Central Camionera recomienda planear con anticipación ante el aumento de pasajeros en diciembre

TORREÓN, COAH.- Para quienes viajan en temporada decembrina, la Central Camionera de Torreón ofrece esquemas de viaje redondo y boleto abierto, opciones que permiten a los pasajeros regresar en la fecha y horario que mejor se ajusten a sus necesidades, informó el gerente del recinto, Enrique Reyes.

Estas modalidades brindan mayor margen de maniobra ante cambios de último momento, especialmente en periodos de alta demanda, cuando la disponibilidad de asientos suele reducirse. No obstante, las autoridades recomiendan a los usuarios informarse previamente sobre las políticas de cada línea para evitar contratiempos.

TE PUEDE INTERESAR:

Definir con anticipación la fecha y hora de regreso resulta clave, sobre todo para rutas de alta afluencia como Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Durango y Monterrey, ya que permite asegurar espacios y adquirir boletos sin presión. La experiencia indica que dejar la compra para el mismo día del viaje complica el proceso y eleva el riesgo de no encontrar lugar.

Además de garantizar asiento, la compra anticipada puede ofrecer mejores tarifas y la posibilidad de elegir horarios preferentes, un beneficio relevante en rutas que se saturan durante estas fechas.

Los días de mayor movimiento en la central se concentran del 24 al 26 de diciembre y del 31 de diciembre al 2 o 3 de enero, periodos en los que la demanda alcanza su punto máximo.

Para este cierre de año, se prevé un incremento de entre 30 y 40 por ciento en el flujo de pasajeros, una tendencia típica de la temporada decembrina, impulsada por reuniones familiares y viajes vacacionales.

Entre los destinos más solicitados desde Torreón se encuentran Durango, Chihuahua, Ciudad Juárez, Monterrey, Zacatecas, Ciudad de México y Puebla, así como rutas hacia San Antonio, El Paso y Dallas, Texas, lo que refleja la amplia conectividad de la región tanto a nivel nacional como internacional.

Temas


Boletos
viajes
CENTRAL DE AUTOBUSES

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El país se está transformado

El país se está transformado

Autoridades estatales confirmaron que Édgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, utilizó la estructura de la Catem para cometer extorsiones en contra de empresarios, comerciantes y trabajadores.

Narcocorrido expone nexo de ‘El Limones’ y ‘El Muñeco’ con la Catem de Pedro Haces

Además de vivienda, el empresario participó en la construcción de naves industriales y edificios emblemáticos.

Reconocen legado de Sergio Verduzco en la historia de la construcción en Saltillo
Empresarios consideran que la central eólica aumentará la competitividad y el atractivo industrial de la región.

Saltillo: Proyectan central eólica en Derramadero; Canacintra la ve como factor de competitividad regional
Jiménez Salinas anunció que en próximos días se homologará en el estado la Ley de Extorsión.

No hay nada ni nadie por encima de la ley en Coahuila: Manolo Jiménez
true

¿Podrá la 4T contra el crimen organizado?
true

POLITICÓN: Mientras la 4T protege a Pedro Haces, los nexos de ‘El Limones’ alcanzan a Shamir Fernández en Coahuila
La multimillonaria línea de metro Metro C se ha estado construyendo durante dos décadas, pero se ha visto frenada por retrasos burocráticos y de financiación.

Roma inaugura impresionante estación de metro en el Coliseo