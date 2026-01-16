Bomberos de Torreón refuerzan habilidades en búsqueda y rescate

TORREÓN, COAH.- Para fortalecer la preparación de su personal ante situaciones de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos de Torreón participaron en una academia práctica enfocada en planimetría, búsqueda y rescate, informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Durante la jornada de capacitación se realizaron simulaciones de escenarios de riesgo, en los que los bomberos aplicaron técnicas de orientación, reconocimiento del área y localización de víctimas, especialmente en condiciones de visibilidad limitada. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Esperan encontrar nuevos indicios en Pasta de Conchos

El director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, destacó que uno de los ejes centrales de la práctica fue reforzar la coordinación y el trabajo en equipo, aspectos fundamentales para realizar operaciones seguras y eficientes durante una emergencia. La academia incluyó temas como el uso de la planimetría para optimizar labores de búsqueda y rescate, técnicas de orientación en campo, localización de personas atrapadas y fortalecimiento de la comunicación entre los equipos operativos. Asimismo, se abordó el tema del “Triángulo del Fuego y métodos de propagación”, donde los elementos repasaron los principios básicos que originan un incendio —combustible, oxígeno y calor—, información clave para diseñar estrategias efectivas de extinción. La capacitación contempló también el análisis de los métodos de propagación del fuego, como la conducción, convección y radiación, además del uso adecuado de los distintos tipos de chorro: directo, difuso y de niebla, de acuerdo con cada situación de emergencia. Juárez Llanas subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de la Administración Municipal, encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, con la formación continua del Cuerpo de Bomberos, a fin de garantizar una atención oportuna y segura para la comunidad.