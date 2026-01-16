Coahuila: Esperan encontrar nuevos indicios en Pasta de Conchos

Familiares de Pasta de Conchos dieron a conocer que los indicios biológicos que fueron recuperados el pasado 9 de enero de la mina de carbón donde se encuentran buscando a los mineros atrapados desde el 2006, ya fueron resguardados por la autoridad para proceder a su reconocimiento.

Fue el pasado viernes cuando familiares de los mineros fueron notificados sobre el hallazgo de dos nuevos indicios biológicos en una de las zonas donde actualmente se realiza el rescate de los restos.

De inmediato, la Fiscalía General de la República procedió al aseguramiento y resguardo de los dos indicios que consistían dos piezas biológicas que fueron trasladadas para sus estudios.

Ahora, las familias fueron notificadas de que antes de que inicie la siguiente semana, personal de la Fiscalía ingresará al área de Lumbreras 1, para valorar el área y ver posibilidades de recuperación y hallazgo de nuevos indicios de mayor volumen.

Hasta la fecha, las autoridades han identificado y entregado los restos de 23 mineros, faltando así un total de 40 mineros de ser retornados a sus familias.

De acuerdo con las familias, se espera que el siguiente 19 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo realice una visita a la mina Pasta de Conchos, en el marco de los 20 años del siniestro que enlutó a la Región Carbonífera de Coahuila.