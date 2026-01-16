Coahuila: Esperan encontrar nuevos indicios en Pasta de Conchos

Se recuperaron nuevos indicios biológicos en la mina Pasta de Conchos el 9 de enero

Familiares de Pasta de Conchos dieron a conocer que los indicios biológicos que fueron recuperados el pasado 9 de enero de la mina de carbón donde se encuentran buscando a los mineros atrapados desde el 2006, ya fueron resguardados por la autoridad para proceder a su reconocimiento.

Fue el pasado viernes cuando familiares de los mineros fueron notificados sobre el hallazgo de dos nuevos indicios biológicos en una de las zonas donde actualmente se realiza el rescate de los restos.

De inmediato, la Fiscalía General de la República procedió al aseguramiento y resguardo de los dos indicios que consistían dos piezas biológicas que fueron trasladadas para sus estudios.

Ahora, las familias fueron notificadas de que antes de que inicie la siguiente semana, personal de la Fiscalía ingresará al área de Lumbreras 1, para valorar el área y ver posibilidades de recuperación y hallazgo de nuevos indicios de mayor volumen.

Hasta la fecha, las autoridades han identificado y entregado los restos de 23 mineros, faltando así un total de 40 mineros de ser retornados a sus familias.

De acuerdo con las familias, se espera que el siguiente 19 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo realice una visita a la mina Pasta de Conchos, en el marco de los 20 años del siniestro que enlutó a la Región Carbonífera de Coahuila.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

