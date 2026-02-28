Brindarán Torreón por el Maratón Lala: desplegaran 320 agentes viales

Torreón
/ 28 febrero 2026
    Brindarán Torreón por el Maratón Lala: desplegaran 320 agentes viales
    Este es el trayecto que recorrerán los atletas desde su ingreso por el Puente Plateado hasta la meta en el Bosque Venustiano Carranza; consulte las vías alternas para evitar contratiempos.

Martha Alicia Faz Dávila, informó que el despliegue comenzará formalmente a las 5:00 horas y se mantendrá activo hasta que el último competidor complete el trayecto

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas y el orden vial durante la 37.ª edición del Maratón Lala, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón anunció un operativo especial que movilizará a 320 elementos desde las primeras horas de este domingo 1 de marzo.

La titular de la corporación, Martha Alicia Faz Dávila, informó que el despliegue comenzará formalmente a las 5:00 horas y se mantendrá activo de forma ininterrumpida hasta que el último competidor complete el trayecto.

“Es una ruta bastante extensa. Estaremos distribuidos en puntos estratégicos y el operativo concluirá aproximadamente a las 14:00 horas, que es cuando estimamos que el último corredor cruce la meta”, detalló la funcionaria.

El contingente de corredores ingresará a Torreón a través del Puente Plateado, recorriendo diversos sectores clave de la ciudad antes de dirigirse hacia la meta. Debido a la magnitud del evento, las autoridades confirmaron el cierre total de las siguientes vialidades:

- Sector Centro y Poniente: calle Múzquiz, bulevar Constitución y calle Sertoma.
- Colonias San Isidro y aledañas: calles Madrid y Montevideo.
- Arterias principales: bulevar Independencia, calzada Colón, y las avenidas Matamoros y Juárez.
- Tramo final: calle Ramón Corona y el Paseo de la Rosita, punto donde inicia la recta definitiva hacia el Bosque Venustiano Carranza.

Dado que la meta oficial se ubicará en el Bosque Venustiano Carranza, se prevé una alta concentración de espectadores y familiares en el área. Faz Dávila aseguró que el personal está “listo y dispuesto” para el acompañamiento de los participantes, pero hizo un llamado a los automovilistas para que planifiquen sus rutas con antelación.

Finalmente, la corporación invitó a la población a consultar los mapas detallados de cierres y vías alternas a través de las redes sociales oficiales de Tránsito y Vialidad de Torreón.

