Busca Felipe González Miranda representar a Torreón en la próxima legislatura

TORREÓN, COAH.– El diputado local por el Distrito 10 de Torreón, Felipe González Miranda, expresó su intención de participar en el proceso interno del PRI para buscar una curul en la próxima legislatura del Congreso del Estado, aunque primero deberá esperar los tiempos de su partido.

El legislador externó que su deseo está motivado por el compromiso de representar dignamente a su distrito y consolidar proyectos que beneficien a la población, ya que el respaldo de la ciudadanía será importante para fortalecer su candidatura. Subrayó que, aunque tiene el interés de continuar con su labor parlamentaria, será respetuoso de las convocatorias y tiempos que marque su partido para el proceso de selección de candidaturas.

González Miranda subrayó que su prioridad actual es seguir dando resultados en su distrito, señalando que el trabajo realizado en territorio será su principal carta de presentación. Destacó que ha mantenido un diálogo constante con los habitantes, atendiendo sus necesidades y gestionando recursos para obras públicas, salud y educación, y que esto es reflejo de su compromiso con la comunidad.

Comentó que el PRI en Torreón ha iniciado su preparación interna para definir a los perfiles que competirán este año por los distritos locales, en un escenario donde otros cuadros priistas también han solicitado licencia o manifestado sus aspiraciones.

Aseguró que Coahuila enfrenta el proceso electoral con un escenario favorable para su partido, siempre y cuando se prioricen los resultados, el trabajo territorial y la unidad política por encima de la confrontación mediática. Destacó que el PRI en Coahuila llega a este proceso con una carta fuerte: el gobernador Manolo Jiménez, quien ha realizado un trabajo sólido y serio en cada una de las regiones de la entidad.

Finalmente, el diputado se mostró confiado al asegurar que van por los 16 distritos en Coahuila, argumentando que existe un trabajo territorial constante y una estructura organizada en cada municipio.