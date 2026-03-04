Firman alianza estratégica entre IEC, INE Coahuila y Coparmex Laguna por la cultura democrática

Torreón
/ 4 marzo 2026
    Firman alianza estratégica entre IEC, INE Coahuila y Coparmex Laguna por la cultura democrática
    El convenio incluye programas de formación y campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía. SANDRA GÓMEZ

Este convenio fija las bases para implementar estrategias que brinden datos precisos y verificables a los votantes, buscando elevar los índices de participación ciudadana

TORREÓN, COAH.— En un esfuerzo conjunto por robustecer la educación cívica y promover el ejercicio del sufragio libre, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el INE y Coparmex Laguna formalizaron un convenio de colaboración de cara al Proceso Electoral Local 2025-2026.

Este acuerdo fija las bases para implementar estrategias que brinden datos precisos y verificables a los votantes, con el objetivo de elevar los índices de participación ciudadana y asegurar que la voluntad popular se ejerza de manera razonada y responsable.

Durante el protocolo, los titulares subrayaron que el vínculo entre los organismos electorales y el empresariado es fundamental para edificar una democracia sólida y una comunidad más involucrada en los asuntos públicos de la entidad.

Las partes acordaron desplegar programas de formación y campañas de concientización en la región Laguna, orientadas a revitalizar los valores cívicos y garantizar que la ciudadanía cuente con las herramientas necesarias antes de acudir a las urnas.

Finalmente, destacaron que este tipo de acuerdos posicionan a Coahuila como un referente en la organización de comicios transparentes, inclusivos y, sobre todo, altamente participativos.

