Capacitan a anexos en uso de extintores en Torreón

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    Capacitan a anexos en uso de extintores en Torreón
    La capacitación incluyó ejercicios para identificar tipos de fuego y actuar durante los primeros minutos de una emergencia. CORTESÍA
    Capacitan a anexos en uso de extintores en Torreón
    Usuarios y personal operativo de centros de rehabilitación participaron en prácticas supervisadas sobre el uso correcto de extintores en Torreón. CORTESÍA

Protección Civil y Bomberos impartió prácticas y teoría sobre manejo de fuego y evacuación en centros de rehabilitación

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Torreón impartieron una capacitación especializada sobre manejo y uso correcto de extintores a usuarios y personal operativo de distintos centros de rehabilitación de la ciudad.

En una primera etapa participaron 40 personas distribuidas en dos grupos, informó Jorge Luis Juárez Llanas, director de la dependencia, quien señaló que la actividad forma parte de las acciones preventivas para fortalecer la cultura de la prevención.

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Durante la jornada, los instructores explicaron de manera teórica y práctica cómo identificar tipos de fuego, conocer los distintos modelos de extintores y aplicar correctamente las técnicas para su activación.

Además, los asistentes realizaron ejercicios supervisados para aprender a presionar, apuntar y utilizar el equipo de forma segura durante una emergencia.

Juárez Llanas destacó que las personas participantes mostraron interés en las actividades y pudieron resolver dudas sobre cómo actuar durante los primeros minutos de un conato de incendio y cómo apoyar en una evacuación sin poner en riesgo su integridad.

“Un extintor bien utilizado en los primeros segundos puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una tragedia. Por eso estamos llevando estas capacitaciones directamente a donde más se necesitan”, señaló.

$!Protección Civil y Bomberos de Torreón informó que continuará llevando capacitaciones preventivas a distintos sectores de la población.
Protección Civil y Bomberos de Torreón informó que continuará llevando capacitaciones preventivas a distintos sectores de la población. CORTESÍA

El director indicó que habrá una sesión adicional y reiteró que las capacitaciones continuarán acercándose a otros sectores de la sociedad.

Asimismo, invitó a escuelas, empresas y asociaciones civiles interesadas en recibir estos cursos a solicitar información directamente con la dependencia a través del número 871 192 2405.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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