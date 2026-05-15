Capacitan a anexos en uso de extintores en Torreón

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Torreón impartieron una capacitación especializada sobre manejo y uso correcto de extintores a usuarios y personal operativo de distintos centros de rehabilitación de la ciudad. En una primera etapa participaron 40 personas distribuidas en dos grupos, informó Jorge Luis Juárez Llanas, director de la dependencia, quien señaló que la actividad forma parte de las acciones preventivas para fortalecer la cultura de la prevención.

Durante la jornada, los instructores explicaron de manera teórica y práctica cómo identificar tipos de fuego, conocer los distintos modelos de extintores y aplicar correctamente las técnicas para su activación. Además, los asistentes realizaron ejercicios supervisados para aprender a presionar, apuntar y utilizar el equipo de forma segura durante una emergencia. Juárez Llanas destacó que las personas participantes mostraron interés en las actividades y pudieron resolver dudas sobre cómo actuar durante los primeros minutos de un conato de incendio y cómo apoyar en una evacuación sin poner en riesgo su integridad. “Un extintor bien utilizado en los primeros segundos puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una tragedia. Por eso estamos llevando estas capacitaciones directamente a donde más se necesitan”, señaló.

El director indicó que habrá una sesión adicional y reiteró que las capacitaciones continuarán acercándose a otros sectores de la sociedad. Asimismo, invitó a escuelas, empresas y asociaciones civiles interesadas en recibir estos cursos a solicitar información directamente con la dependencia a través del número 871 192 2405.

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