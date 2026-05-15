Maestros de Torreón perciben salarios hasta 45 por ciento menores al promedio laboral del Estado

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    Maestros de Torreón perciben salarios hasta 45 por ciento menores al promedio laboral del Estado
    Un estudio ciudadano revela que los ingresos del magisterio coahuilense se mantienen por debajo del promedio laboral estatal. ARCHIVO

Estudio revela brechas económicas persistentes pese al papel estratégico del sector en la formación social

TORREÓN, COAH.- Mientras miles de docentes sostienen día a día la educación de niñas, niños y jóvenes en Coahuila, sus ingresos continúan muy por debajo de lo que percibe, en promedio, un trabajador formal de la entidad. Así lo revela un análisis elaborado por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), que advierte una marcada disparidad salarial dentro del sistema educativo estatal.

De acuerdo con el estudio, sustentado en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2025 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los profesores de educación Básica y Media Superior perciben remuneraciones considerablemente inferiores al promedio registrado entre trabajadores inscritos en la formalidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-unpf-reconoce-a-docentes-como-pieza-clave-para-enfrentar-rezago-educativo-IE20719111

INGRESOS DOCENTES, LEJOS DEL PROMEDIO ESTATAL

Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del CCI, explicó que el salario promedio de un trabajador formal en Coahuila alcanza actualmente los 18 mil 800 pesos mensuales, mientras que las percepciones del magisterio se ubican significativamente por debajo de esa cifra.

Según el análisis:

Docente de Preescolar: 10 mil 400 pesos mensuales.

Docente de Primaria: 12 mil 600 pesos.

Docente de Secundaria: 11 mil pesos.

Docente de Preparatoria: 10 mil 600 pesos.

La diferencia salarial, en algunos casos, supera el 40 por ciento respecto al ingreso promedio estatal.

UN SECTOR ESENCIAL CON REZAGOS HISTÓRICOS

Medina subrayó que, pese a esta brecha económica, el personal docente continúa desempeñando una función estratégica en la formación académica, ética y social de nuevas generaciones.

Precisó además que se trata de promedios estadísticos obtenidos a través de la ENOE, por lo que pueden existir casos particulares con percepciones superiores dependiendo del subsistema educativo, antigüedad, prestaciones o esquema de contratación.

El CCI consideró que esta realidad debe abrir el debate sobre políticas públicas orientadas a dignificar la profesión docente y reducir la disparidad frente a otros sectores productivos.

En la zona metropolitana de La Laguna laboran actualmente 20 mil 258 docentes, responsables de la atención diaria de más de 300 mil estudiantes distribuidos en 2 mil 063 planteles educativos.

El estudio también revela que: 62 por ciento del personal docente son mujeres, 38 por ciento son hombres, 83 por ciento desempeña sus funciones en zonas urbanas y 17 por ciento trabaja en comunidades rurales.

En estas últimas, los maestros enfrentan condiciones particularmente complejas, como largos traslados, limitada infraestructura y, en muchos casos, la necesidad de cubrir con recursos propios materiales didácticos indispensables para el aprendizaje.

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