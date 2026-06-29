Capacitan a empresas de Canacintra Torreón en técnicas de ‘Búsqueda y Rescate’

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Torreón
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    Capacitan a empresas de Canacintra Torreón en técnicas de ‘Búsqueda y Rescate’
    Jorge Luis Juárez Llanas destacó que la capacitación permite a las brigadas empresariales responder de manera inmediata mientras arriban los cuerpos de auxilio. SANDRA GÓMEZ

Protección Civil y Bomberos de Torreón capacitó a personal de empresas afiliadas a Canacintra en técnicas de búsqueda y rescate para fortalecer la respuesta ante emergencias

TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, la Dirección de Protección Civil y Bomberos impartió un taller especializado en “Búsqueda y Rescate” dirigido a trabajadores de diversas empresas pertenecientes a Canacintra, contando con la colaboración estratégica de la Cruz Roja local.

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Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la corporación, subrayó que estas jornadas buscan mantener al personal industrial en constante actualización, garantizando una intervención eficaz cuando cada instante es vital para proteger la integridad humana.

El funcionario destacó que la alianza operativa con la Cruz Roja eleva el estándar de la preparación brindada.

A lo largo de la capacitación, expertos de Protección Civil, Bomberos y la benemérita institución instruyeron sobre localización de personas en estructuras colapsadas, entornos naturales y áreas confinadas, además de implementar protocolos de extracción segura y primeros auxilios.

Juárez Llanas precisó que esta formación dota a las brigadas internas de las herramientas necesarias para actuar de manera inmediata mientras llegan los equipos de auxilio.

Tras agradecer la disposición de Canacintra y la Cruz Roja, concluyó señalando que estas sinergias entre el sector privado y las autoridades hacen de Torreón una ciudad mejor preparada.

“Una empresa capacitada es sinónimo de salvaguardar vidas y patrimonio; nuestras puertas siguen abiertas para elevar la seguridad en todos los sectores”, finalizó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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