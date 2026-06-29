Capacitan a empresas de Canacintra Torreón en técnicas de ‘Búsqueda y Rescate’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Protección Civil y Bomberos de Torreón capacitó a personal de empresas afiliadas a Canacintra en técnicas de búsqueda y rescate para fortalecer la respuesta ante emergencias
TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, la Dirección de Protección Civil y Bomberos impartió un taller especializado en “Búsqueda y Rescate” dirigido a trabajadores de diversas empresas pertenecientes a Canacintra, contando con la colaboración estratégica de la Cruz Roja local.
Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la corporación, subrayó que estas jornadas buscan mantener al personal industrial en constante actualización, garantizando una intervención eficaz cuando cada instante es vital para proteger la integridad humana.
El funcionario destacó que la alianza operativa con la Cruz Roja eleva el estándar de la preparación brindada.
A lo largo de la capacitación, expertos de Protección Civil, Bomberos y la benemérita institución instruyeron sobre localización de personas en estructuras colapsadas, entornos naturales y áreas confinadas, además de implementar protocolos de extracción segura y primeros auxilios.
Juárez Llanas precisó que esta formación dota a las brigadas internas de las herramientas necesarias para actuar de manera inmediata mientras llegan los equipos de auxilio.
Tras agradecer la disposición de Canacintra y la Cruz Roja, concluyó señalando que estas sinergias entre el sector privado y las autoridades hacen de Torreón una ciudad mejor preparada.
“Una empresa capacitada es sinónimo de salvaguardar vidas y patrimonio; nuestras puertas siguen abiertas para elevar la seguridad en todos los sectores”, finalizó.