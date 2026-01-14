$!Caso VANGUARDIA: Detención fallida exhibe debilidad del Estado de Derecho en NL: Torres Cofiño

TORREÓN, COAH.- La detención y posterior liberación inmediata de Armando Castilla Galindo, director general del periódico VANGUARDIA, exhibe una grave falla en la actuación de la Fiscalía de Nuevo León y amerita una revisión interna de los órganos de impartición de justicia, advirtió el diputado federal Marcelo Torres Cofiño. El legislador lagunero señaló que cuando un juez de control declara improcedente una detención y ordena la liberación del imputado, se está frente a una deficiencia seria en el trabajo ministerial. TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Anaya acusa ‘modus operandi’ en Fiscalía de NL tras Caso VANGUARDIA “No es un error menor; es una conducta que vulnera derechos y afecta directamente la credibilidad de las instituciones”, afirmó. Torres Cofiño cuestionó cómo fue posible que la Fiscalía solicitara una medida que no resistió el control judicial, lo que —dijo— evidencia negligencia procesal y una actuación poco profesional por parte de la autoridad ministerial.

Advirtió que este tipo de prácticas no solo afectan a la persona detenida de manera arbitraria, sino que debilitan la confianza pública en el sistema de procuración de justicia. “Debemos confiar en las instituciones, pero cuando estas muestran debilidad, inconsistencia o ilegalidad, ponen en entredicho su razón de ser”, sostuvo. El diputado subrayó que casos como este refuerzan la percepción de impunidad y corrupción en el sistema judicial, además de alimentar la desconfianza ciudadana hacia quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar el Estado de Derecho.

Por ello, llamó a las autoridades de Nuevo León a emprender procesos de revisión interna y a rendir cuentas públicas sobre sus decisiones, con el objetivo de restaurar la credibilidad institucional y prevenir nuevas irregularidades que dañen el tejido social y democrático de la región.