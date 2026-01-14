Caso VANGUARDIA: Detención fallida exhibe debilidad del Estado de Derecho en NL: Torres Cofiño

    Caso VANGUARDIA: Detención fallida exhibe debilidad del Estado de Derecho en NL: Torres Cofiño
    Marcelo Torres Cofiño llamó a las autoridades de Nuevo León a rendir cuentas por las irregularidades en el caso. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El diputado federal advierte fallas graves en la actuación ministerial tras la detención y liberación del director del diario

TORREÓN, COAH.- La detención y posterior liberación inmediata de Armando Castilla Galindo, director general del periódico VANGUARDIA, exhibe una grave falla en la actuación de la Fiscalía de Nuevo León y amerita una revisión interna de los órganos de impartición de justicia, advirtió el diputado federal Marcelo Torres Cofiño.

El legislador lagunero señaló que cuando un juez de control declara improcedente una detención y ordena la liberación del imputado, se está frente a una deficiencia seria en el trabajo ministerial.

“No es un error menor; es una conducta que vulnera derechos y afecta directamente la credibilidad de las instituciones”, afirmó.

Torres Cofiño cuestionó cómo fue posible que la Fiscalía solicitara una medida que no resistió el control judicial, lo que —dijo— evidencia negligencia procesal y una actuación poco profesional por parte de la autoridad ministerial.

$!Caso VANGUARDIA: Detención fallida exhibe debilidad del Estado de Derecho en NL: Torres Cofiño

Advirtió que este tipo de prácticas no solo afectan a la persona detenida de manera arbitraria, sino que debilitan la confianza pública en el sistema de procuración de justicia.

“Debemos confiar en las instituciones, pero cuando estas muestran debilidad, inconsistencia o ilegalidad, ponen en entredicho su razón de ser”, sostuvo.

El diputado subrayó que casos como este refuerzan la percepción de impunidad y corrupción en el sistema judicial, además de alimentar la desconfianza ciudadana hacia quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar el Estado de Derecho.

$!Caso VANGUARDIA: Detención fallida exhibe debilidad del Estado de Derecho en NL: Torres Cofiño

Por ello, llamó a las autoridades de Nuevo León a emprender procesos de revisión interna y a rendir cuentas públicas sobre sus decisiones, con el objetivo de restaurar la credibilidad institucional y prevenir nuevas irregularidades que dañen el tejido social y democrático de la región.

“Lo que este caso evidencia es lo que desde hace tiempo se ha venido señalando: una preocupante debilidad del Estado de Derecho en las instituciones de Nuevo León”, sentenció Torres Cofiño, al insistir en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y garantizar que la ley se aplique de manera imparcial y transparente.

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.

¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntanos en este post.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

